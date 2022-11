【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇

卡塔爾世界盃開幕,當地大批球迷匯集。由於比賽場地全面禁酒,球迷區成為少數合法賣酒地點。其中一處球迷區出現大批人群意圖入內,當地防暴警察出動,以免發生意外。有現場球迷形容,情況猶如早前發生的南韓梨泰院人踩人慘劇。

世界盃開幕戰開始後,卡塔爾首都多哈一個球迷區周日(20日)因有太多人想進入,引起混亂場面,導致大批防暴警察到場,協助維持秩序。有在場人士表示,當時場面十分危險,指人群中有人推撞,感覺隨時有人因此喪命。

身處現場的墨西哥裔美國人Luis Reyes表示,當時情況有點似上月底發生的南韓梨泰院人踩人慘劇。Reyes指自己當時無法前進,亦不能後退,隨即感到過於危險,便帶同兒子一起離開現場。

體育媒體talkSPORT報稱,有球迷指難以進入球迷區,擔心可能出現人踩人或類似事件,幸好自己及時離開。球迷稱球迷區內有充足位置,不明白為何場地一直拒絕更多人入內。

That’s a lot of police… 👀



Riot police descend on the fan festival in Qatar as the #WorldCup kicks off.#TSWorldCup pic.twitter.com/3DgKIW0ST4