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【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇

環球社會熱點 13:09 2022/11/21

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卡塔爾世界盃開幕，當地大批球迷匯集。由於比賽場地全面禁酒，球迷區成為少數合法賣酒地點。其中一處球迷區出現大批人群意圖入內，當地防暴警察出動，以免發生意外。有現場球迷形容，情況猶如早前發生的南韓梨泰院人踩人慘劇。

【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議 【下一頁】

世界盃開幕戰開始後，卡塔爾首都多哈一個球迷區周日（20日）因有太多人想進入，引起混亂場面，導致大批防暴警察到場，協助維持秩序。有在場人士表示，當時場面十分危險，指人群中有人推撞，感覺隨時有人因此喪命。

身處現場的墨西哥裔美國人Luis Reyes表示，當時情況有點似上月底發生的南韓梨泰院人踩人慘劇。Reyes指自己當時無法前進，亦不能後退，隨即感到過於危險，便帶同兒子一起離開現場。

    點擊圖片放大
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【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片） 【下一頁】

體育媒體talkSPORT報稱，有球迷指難以進入球迷區，擔心可能出現人踩人或類似事件，幸好自己及時離開。球迷稱球迷區內有充足位置，不明白為何場地一直拒絕更多人入內。

卡塔爾政府在開賽前突然變卦，下令世界盃場館全面禁酒，使國際足協及大批球迷感意外。因此，合法賣酒的球迷區便成為熱門地點。官方指已開放大批球迷區，足夠容納大批球迷，但有球迷反指根本無太多球迷區。

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責任編輯：吳漢培

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