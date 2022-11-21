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【國泰加人工】國泰航空：合資格駐港員工加薪3.3%兼派雙糧　「由求存走向復甦」

股市 13:06 2022/11/21

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【國泰加人工】國泰航空：合資格駐港員工加薪3.3%兼派雙糧　「由求存走向復甦」

國泰航空 （00293） 疫情以來經歷巨虧和裁員重組，國泰航空行政總裁鄧健榮最新向員工發內部通告，宣布按底薪計，向合資格駐香港員工平均加薪3.3%，並且派發相當於一個月基本薪金作特惠金。國泰航空形容，公司經營已由「求存」轉向「復甦」。

外站員工方面，國泰航空表示會個別通知加薪和特惠金金額。

國泰航空上周公布未來兩年客運運力目標，料今年底運力恢復至疫情前3分之1，2023年底恢復至70%，2024年底全面恢復。

據本報所得的內部通訊截圖，鄧健榮表示，過去數月國泰已加速增加往返主要航點航班，雖然預計全年業績仍錄重大虧損，但有信心下半年經營現金流恢復正數，代表公司不再「燒錢經營」。

鄧健榮指，即使預期公司經營環境仍甚具挑戰，但希望加薪公告可顯示集團感謝員工的辛勞工作和忍耐。

國泰航空10月日均客量重返1萬以上 料下半年業績改善、全年仍錄大額虧損，可見【下一頁】

國泰航空兩年半減員逾萬　機師曾狠批待遇差、機艙服務員入職底薪僅1萬

國泰航空於2020年重組時，削減8500位職位，涉及裁減約5300名駐港員工，並把國泰港龍即時停運。

至今年6月底，國泰航空集團在全球僱用逾2.08萬名員工，約1.7萬名為在港員工，較2019年底時分別少1.34萬和1.12萬名。若只計國泰航空和國泰港龍兩大航空公司，兩年半間減員1.11萬名。

國泰航空今年中在港府未宣布「3+4」、「0+3」等入境安排前，已預告未來18至24個月招聘約8000人，當中超過4000名為前線員工。

不過，國泰航空重組時要求機組員工簽署新合約，至今屢惹待遇差的批評。

公司10月初舉行機艙服務員招聘日時，新入職員工底薪只有約9,000至1萬元，引起外界議論出手競爭力。國泰航空當時稱，若以90小時飛行時數計算，連同基本底薪、外站及其他津貼，機艙服務員月薪有約1.7萬元。

另一方面，國泰航空機師組成香港航空機組人員協會（HKAOA）10月曾發聲明批評，國泰航空兩年前重組時永久削減機師薪酬待遇，令目前機師團隊人數由4000人降至最新約2500人，工會續指，人手空前短缺下，國泰航班目的地和班次難恢復至以往水平，並且令機票價格持續高企。

機師工會批人手空前短缺推高機票價格、「待遇難在香港生活」 國泰航空：薪酬具競爭力 最新每級基本月薪多少？詳情可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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記者：麥德銘

港股 航空 國泰航空 國泰航空（00293）

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