▲ 【生科股】瑞科生物：首批九價HPV疫苗峰值產能提高至年產2,000萬劑

瑞科生物 （02179） 公布，為滿足中國及國際市場對九價HPV疫苗快速增長的市場需求，經工藝優化、產業化升級和驗證，公司HPV疫苗產業化基地首期峰值產能將提高至年產重組九價HPV疫苗2,000萬劑。

瑞科生物半日跌2.4%，報20.3元，創近兩個月低。

九價HPV疫苗可預防約90%的宮頸癌及90%的肛門及生殖器疣，被廣泛認為是針對HPV的最有效疫苗。目前，尚無國產九價HPV疫苗獲批在中國銷售。

該產業化基地建設得到了世界衛生組織專家的技術指導，建成後將滿足中國藥品生產質量管理規範（GMP）和世衛組織預認證體系（WHO PQ）要求，以彌補九價HPV疫苗的全球供需缺口。

公司核心產品九價HPV疫苗REC603處於III期臨床階段，總樣本量優勢突出，整體研發進度領先。REC603採用漢遜酵母表達系統，可實現HPV病毒樣顆粒的高產及穩定表達，使公司的候選疫苗更適合作商業化生產。

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編輯：姚卓然

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