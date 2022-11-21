【世界盃2022】「酒吧地圖」App增過百商戶直播資訊　便利市民預訂觀看世界盃

▲ 酒吧業協會應用程式「酒吧地圖《Bar map》」及網頁，加入超過100間提供世界盃直播賽事的酒吧資料。（資料圖片）

世界盃已於周日（20日）在卡塔爾揭幕，香港酒吧業協會特地更新應用程式「酒吧地圖《Bar map》」及網頁，加入全港超過100間能提供世界盃直播賽事的酒吧資料，方便市民尋找「睇波」好去處，於世界盃期間與親朋好友歡聚一堂。

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「酒吧地圖《Bar map》」已列載全港過百間提供世界盃直播賽事的酒吧的資料，包括地址、電話及營業時間等。市民可以在應用程式及網頁內「世界盃（直播）」的欄目中找到相關資料。

料酒吧更易爆滿

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，不少市民都愛到酒吧觀看球賽，以往每逢熱門賽事舉行時，更是座無虛席。

他反映，協會特意整理過提供世界盃直播賽事的酒吧資料，目的是想來酒吧觀看球賽的市民提供便利，「相信爆滿情況更容易岀現」。因此，市民可以利用相關資料，及早預訂及了解酒吧最新情況，以免屆時白走一趟，掃興而回。

增設「雞尾酒推介」欄目

此外，旅發局於本月舉行「香港美酒佳餚巡禮」，推廣雞尾酒等香港酒吧文化。「酒吧地圖《Bar map》」同樣增設「雞尾酒推介」的欄目，列載全港超過200間的參與巡禮的雞尾酒酒吧的資料。

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責任編輯：李智美