【美股期貨】道指期貨靠穩升25點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周二於亞洲時段靠穩，其中道指期貨升25點，納指期貨升19點或近0.2%，報11607點。美國今日將會公布11月里士滿聯儲製造業指數。另外，歐元區會公布11月消費者信心指數初值。

即市走勢︰

【12：11】道指期貨升25點，報33760點，標指期貨升4點，報3962點，納指期貨升19點或近0.2%，報11607點。

【10：51】【FTX爆煲】在FTX破產前 據報已遭美國檢察官展開檢查

【10：15】【加密貨幣】Genesis：目前無計劃申請破產 冀與債權人商討解決問題

【09：05】【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5% 削全年收入預測、盤後跌7%

【08：33】【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐

【08：22】【Twitter】在著手裁減銷售員工之際 馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

===以下為11月21日（周一）美股===

石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。截至今晨5時，道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。迪士尼換舵手，股價彈6.3%。

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Tesla挫6.8%，收報167.87美元，創2020年11月以來最低，由於Tesla未見重大利淡消息，Tesla急跌往往與馬斯克沽貨有關。

沙特能源大臣否認增產消息，並表示如有需要，沙特隨時準備進一步減產。紐約期油收復大部分失地，最新報79.92美元，跌0.24%；倫敦布蘭特期油報87.28美元，跌0.39%。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。

日圓重啟跌勢，最新跌1.25%，報142.11，美滙指數升0.8%，報107.79。

經濟放緩令市場對加息憂慮紓壓，美債息下跌，美國10年期債息一度跌穿3.8厘。

國際評級機構穆迪表示，隨著通脹形勢的緩和，美國聯儲局最早可能在2023年11月首次降息25至50個基點，並在2025年轉向中性政策立場。穆迪預計2023年和2024年美國總體通脹率和核心通脹率將下降。

世界盃次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英格蘭大勝伊朗6：2。英國股市窄幅橫行，收市跌8點，報7376點。

美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數為負0.05，低於預期負0.03，前值為0.1。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

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即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市 世杯+感恩節料交投轉靜 儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【01：38】市場消息：俄羅斯方面重申不會向實施油價上限的國家出售石油。

【01：16】彭博社消息，馬斯克據稱已經從周日（11月20日）開始，解僱更多推特銷售業務員，以期平衡勞動力。

【01：03】市場消息：沙特否認討論OPEC+石油增產的報道。沙特石油大臣表示，目前200萬桶/日的減產將持續到2023年底，如果需要採取進一步的減產措施來平衡供需，我們隨時準備干預。

【00：48】歐洲央行管委森特諾認為歐洲央行有進一步提高政策利率的空間，12月加息低於75個基點的條件已經具備。

【00：45】歐股收市偏軟，德股跌0.36%，法股跌0.15%，英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數跌0.06%

【00：45】美股WSB概念股下跌，3B家居（美：BBBY）跌8.6%，AMC院綫（美：AMC）跌超6%，遊戲驛站（美：GME）、Roblox（美：RBLX）跌超5%，Robinhood（美：HOOD）跌超3%。

【00：12】紐約原油急跌6%，现報75.31美元。布油報82.36美元。油價大跌，拖累澳元等商品貨幣走低。媒體報道稱，沙特等OPEC產油國考慮增產石油至多50萬桶/日。

【00：03】數字貨幣交易所Coinbase：本公司宣佈與WooCommerce Merchants構建戰略合作夥伴關係。WooCommerce可以接受客戶用加密數字貨幣支付。

【00：03】布蘭特原油暴跌6%，現報82.54美元；紐約原油現跌5.7%，報75.54美元。

【23：53】商品貨幣澳元兌美元跌逾1.1%，刷新即市低至0.66下方，為11月11日以來首次。

【23：51】美股大型科技股集體走低，特斯拉（美：TSLA）跌5.1%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，英特爾（美：INTC）跌2.37%，蘋果（美：AAPL）跌2.2%。

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂 未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁 圖覓轉型兼新增長點

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬 欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

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責任編輯︰梁浩碩

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