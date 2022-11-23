【美股期貨】道指期貨跌48點、納指期貨跌不足0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周三於亞洲時段表現反覆，其中道指期貨跌48點，納指期貨跌不足0.1%。美國今日將公布多項數據，包括11月製造業及服務業PMI初值、11月密歇根大學消費者信心指數、10月新屋銷售數據。

地緣危機持續，烏克蘭電網運營商Ukrenergo表示，在俄羅斯對烏克蘭基礎設施進行大範圍攻擊之後，烏克蘭所有地區都實施了緊急停電。Ukrenergo在Facebook發表聲明表示，在10月中旬以來因多次遭受襲擊而受到嚴重破壞之後，需要實施斷電以防止能源系統發生進一步的技術故障。

美國10月耐用品訂單增長由0.4%升至1%，高於預期的0.4%。核心耐用品訂單亦上升0.5%，好過預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為24萬人，遠高於預期22.5萬人，前值上修至22.3萬人。截至11月12日，持續申領人數升至155.1萬人，高於預期的152萬人，前值上修至150.3萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率下降至6.67厘，連續兩周回落，亦較1個月前高位7.16厘下跌近0.5個百分點。按揭申請宗數按周回升2.2%，其中樓市買家申請增加3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，按揭利率下跌會提高買家的購買力，上周購買和再融資申請均略有回升。

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即市走勢︰

【21：35】【美國經濟數據】美10月耐用品訂單增長勝預期 首領失業救濟金人數超預期

【21：33】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟人數24萬 遠高於預期

【20：11】【油價上限】歐洲對俄油限價措施據報最快今出台 上限65至70美元

【17：29】【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元 惟零回應挪用客戶資金

【17：27】【大行看法】瑞信：預期美國最終將加息至5厘 中國明年經濟增長4.5%

【17：20】【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」影片熱傳

【16：53】【投行重組】瑞信：第4季度稅前虧損約123億港元 10月首兩周走資額遠超第三季水平

【16：00】【大行看法】摩根資管：六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2% 資產市場現十多年來最具吸引力機遇

【12：28】道指期貨跌1點，報34125點，標指期貨跌2點，報4007點，納指期貨跌28點或0.2%，報11726點。

【11：09】【投行重組】瑞信據報裁減3分之1駐中國投行人手 研究團隊恐縮一半

【10：40】【環球加息】新西蘭央行加息75個基點至4.25厘符預期 歷來最大加息幅度

【09：54】【FB母企】Meta否認CEO朱克伯格將於明年辭職

【08：43】【美國加息】梅斯特︰抗通脹至為重要 喬治︰高儲蓄情況或令儲局進一步加息

【08：11】【FTX爆煲】FTX案首次上庭 律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了 Sam Bankman-Fried管治水平史上未見

【08：00】【美股業績｜HP】惠普季度收入跌11.2% 未來三年裁減最多6000人

===以下為11月22日（周二）美股===

臨近年底，資金部署美元明年走勢下跌，美滙指數及美債息下跌，利好美股尾市升幅擴大，市場亦關注中國疫情及「黑色星期五」銷售，道指曾漲415點至高見34115點，納指最多升過1.4%，國際油價反彈逾1%，部份反映投資者對歐盟制裁態度的軟化。

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本港時間今晨5時，道指升397點或1.2%，收報34098點；納指升1.4%，收報11174點；標指升1.4%，收報4003點，為9月以來首次收於4000關之上。明星科技股造好，英偉達（美：NVDA）漲逾4%，台積電（美：TSM）、英特爾（美：INTC）漲3%，蘋果（美：AAPL）收漲1.5%。

美滙指數回軟，跌0.6%，報107.17。美國10年期債息由即市高位3.8288厘回落，收報3.757厘。高盛預計美國10年期債息到2024年將漲至4厘，甚至更高水平。

據《華爾街日報》消息，七國集團和歐盟正在討論將對俄油價上限設定在每桶60美元左右。國際油價回升，加上早前沙特能源部長否認有關增產報道，布蘭特期油重返88美元之上；最新升1.19%，報88.49美元；紐約期油亦重上81美元；最新升1.41%，報81.17美元。

德國央行行長Joachim Nagel表示，歐洲央行下月將再進行一次強力加息，但現在還不能確定加息規模。12月14-15日利率會議前發布的通脹數據，以及對目前至2025年的經濟預測將成為判斷加息0.75厘還是0.5厘的依據，但不管如何，央行都應該從明年年初開始減持危機時期購入的債券。

經合組織（OECD）的代理首席經濟學家Alvaro Santos Pereira預測通脹將在明年中左右轉向。

The Leak網站獲得的信息顯示，Meta Platforms（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）決定明年辭職。根據該網站獲得的內部消息來源，這項決定「不會影響朱克伯格數十億美元的元宇宙項目」，該項目拖累了Meta，巨額開支導致Meta今年早些時候利潤出現顯著下降。Meta股價早段曾升1%。不過，其後Meta公司發言人否認有關朱克伯格明年將辭任CEO的消息。

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

歐元區會公布11月消費者信心指數初值為負23.9，勝市場預期負26，創近5個月以來新高，前值為負27.6。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）重申，降低通脹對聯儲局來說仍然至關重要。她表示，鑑於高通脹水平，恢復價格穩定仍然是聯邦公開市場委員會的首要關注點，儲局致力於使用工具讓通脹回到2%的目標。

即市走勢︰

【05：03】熱門中概股下跌，愛奇藝跌逾14%，理想汽車跌逾4%，小鵬汽車跌逾3%，嗶哩嗶哩跌逾2%，京東、阿里巴巴、網易跌逾1%，微博、蔚來小幅下跌。富途控股漲逾7%，騰訊音樂、唯品會漲超3%，百度、知乎小幅下跌。

【05：03】曼聯ADR收漲15%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅。

【04：49】曼聯足球俱樂部的所有者格雷澤家族，正在探索可能包括出售俱樂部的財務選擇。

【04：06】美股三大指數均漲逾1%。標普500指數漲1.23%，道指漲1.15%，納指漲1.04%。英偉達漲近4%，蘋果、英特爾漲1%。

【03：54】美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治：聯儲局購買抵押貸款支持證券（MBS）的行動可能已助推高房價。

【03：50】阿爾及利亞能源和礦業部長阿卡布向外界表示，目前有關各方沒有就今年10月5日OPEC+達成的石油減產協議，展開任何討論和重新審查，該協議在會議期間得到與會各國的一致贊成。今年10月5日，OPEC+舉行會議，決定從11月開始日均減產200萬桶石油。

【03：44】國際原油期貨結算價漲逾1%。紐約1月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.13%，報80.95美元。

【03：43】曼聯ADR（MANU.US）恢復交易，目前上漲15%。曼聯（ManchesterUnitedPlc.）此前官方發布重磅公告，葡萄牙球星C朗拿度將離開曼聯，立即生效。

【03：01】紐約12月黃金期貨收漲0.30美元，漲幅將近0.02%，報1739.90美元。

【02：50】歐盟對俄油價上限計劃草案顯示，歐盟將在俄羅斯油價上限計劃獲批前放寬限制，增加寬限期以及放鬆航運條款。

【02：18】經濟合作與發展組織（OECD）發布最新一期全球經濟展望報告預計，意大利2023年經濟將增長0.2%，較該組織9月26日預測的0.4%增幅有所下調。報告指出，高企的能源價格抑制意大利能源密集型產業發展，高通脹率造成實際收入下降，利率上調，出口市場增速放緩，而國內需求下降又很可能導致失業率上升。

【02：04】英國財政大臣侯俊偉：資產購買工具（APF）的最大授權規模將被壓縮至8710億英鎊，之前為8860億英鎊。

【01：35】彭博報道，多倫多道明銀行外滙策略主管Mark McCormick指，日圓將受惠大宗商品價格見頂和貿易條件逆轉，明年日圓將成為表現突出的主要貨幣之一。

【01：01】布蘭特期油升穿89美元關口，最新報89.06美元，漲2.26%；紐約期油亦突破82美元關口，最新報82.01美元，漲2.23%

【00：51】法拉第未來（美：FFIE）跌幅擴大至10%，第三季淨虧損收窄至1.03億美元，公司預計今年不能交付FF 91。

【00：45】歐股收市上升，德股升0.29%，法股升0.35%，英股升1.03%，泛歐STOXX 600指數升0.73%

【23：44】布蘭特原油漲幅達2%，報88.93美元。

【23：26】戴爾（美：DELL）股價漲4.36%，2023財年第三季營業利潤達到創紀錄的18億美元。

【23：12】彭博消息，印度首富Gautam Adani旗下旗艦公司阿達尼集團（Adani Enterprises Ltd.）據稱考慮增發至少18億美元股票，預計最快將於2023年發行。

【22：23】據CNBC報道，已經申請破產的加密貨幣交易平台FTX Group總體掌握約12.4億美元現金餘額，但對外欠款至少為31.0億歐元。

【17：45】道指期貨升77點，報33812點，納指期貨升0.3%

【12：11】道指期貨升25點，報33760點，標指期貨升4點，報3962點，納指期貨升19點或近0.2%，報11607點。

【10：51】【FTX爆煲】在FTX破產前 據報已遭美國檢察官展開檢查

【10：15】【加密貨幣】Genesis：目前無計劃申請破產 冀與債權人商討解決問題

【09：05】【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5% 削全年收入預測、盤後跌7%

【08：33】【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐

【08：22】【Twitter】在著手裁減銷售員工之際 馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

===以下為11月21日（周一）美股===

石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。截至今晨5時，道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。迪士尼換舵手，股價彈6.3%。

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Tesla挫6.8%，收報167.87美元，創2020年11月以來最低，由於Tesla未見重大利淡消息，Tesla急跌往往與馬斯克沽貨有關。

沙特能源大臣否認增產消息，並表示如有需要，沙特隨時準備進一步減產。紐約期油收復大部分失地，最新報79.92美元，跌0.24%；倫敦布蘭特期油報87.28美元，跌0.39%。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。

日圓重啟跌勢，最新跌1.25%，報142.11，美滙指數升0.8%，報107.79。

經濟放緩令市場對加息憂慮紓壓，美債息下跌，美國10年期債息一度跌穿3.8厘。

國際評級機構穆迪表示，隨著通脹形勢的緩和，美國聯儲局最早可能在2023年11月首次降息25至50個基點，並在2025年轉向中性政策立場。穆迪預計2023年和2024年美國總體通脹率和核心通脹率將下降。

世界盃次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英格蘭大勝伊朗6：2。英國股市窄幅橫行，收市跌8點，報7376點。

美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數為負0.05，低於預期負0.03，前值為0.1。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

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即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市 世杯+感恩節料交投轉靜 儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【01：38】市場消息：俄羅斯方面重申不會向實施油價上限的國家出售石油。

【01：16】彭博社消息，馬斯克據稱已經從周日（11月20日）開始，解僱更多推特銷售業務員，以期平衡勞動力。

【01：03】市場消息：沙特否認討論OPEC+石油增產的報道。沙特石油大臣表示，目前200萬桶/日的減產將持續到2023年底，如果需要採取進一步的減產措施來平衡供需，我們隨時準備干預。

【00：48】歐洲央行管委森特諾認為歐洲央行有進一步提高政策利率的空間，12月加息低於75個基點的條件已經具備。

【00：45】歐股收市偏軟，德股跌0.36%，法股跌0.15%，英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數跌0.06%

【00：45】美股WSB概念股下跌，3B家居（美：BBBY）跌8.6%，AMC院綫（美：AMC）跌超6%，遊戲驛站（美：GME）、Roblox（美：RBLX）跌超5%，Robinhood（美：HOOD）跌超3%。

【00：12】紐約原油急跌6%，现報75.31美元。布油報82.36美元。油價大跌，拖累澳元等商品貨幣走低。媒體報道稱，沙特等OPEC產油國考慮增產石油至多50萬桶/日。

【00：03】數字貨幣交易所Coinbase：本公司宣佈與WooCommerce Merchants構建戰略合作夥伴關係。WooCommerce可以接受客戶用加密數字貨幣支付。

【00：03】布蘭特原油暴跌6%，現報82.54美元；紐約原油現跌5.7%，報75.54美元。

【23：53】商品貨幣澳元兌美元跌逾1.1%，刷新即市低至0.66下方，為11月11日以來首次。

【23：51】美股大型科技股集體走低，特斯拉（美：TSLA）跌5.1%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，英特爾（美：INTC）跌2.37%，蘋果（美：AAPL）跌2.2%。

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂 未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁 圖覓轉型兼新增長點

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬 欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

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責任編輯︰梁浩碩

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