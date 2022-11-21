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【美股期貨】美股本周3日半市　道指期貨跌77點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）

股市 12:23 2022/11/21

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美股動態不斷更新

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌77點，納指期貨跌24點或0.2%。美國今日將會公布10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數。美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市　世杯+感恩節料交投轉靜　儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂　未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？　增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁　圖覓轉型兼新增長點　

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析

美股 美國聯儲局 美國 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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