【美股期貨】美股今半日市　道指期貨升38點、納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股感恩節假期休市後，美股周五將會只有半日市。美股期貨周五於亞洲時段向好，道指期貨升38點，納指期貨升49點或0.4%。德國將會公布12月GFK消費者景氣指數、第三季GDP終值。

即市走勢︰

【12：10】美滙指數跌0.3%，報105.71。

【12：03】道指期貨升38點，報34249點，標指期貨升10點，報4043點，納指期貨升49點或0.4%，報11911點。

【11：22】【全球經濟】IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2% 俄烏戰爭可能拖到2024年、中國或成全球經濟最大動力

【10：49】【Black Friday】亞馬遜Amazon「黑色星期五」恐面臨多國員工罷工 「科技巨頭應立即停止糟糕、不安全的做法」

【10：19】【日本通脹】東京11月核心CPI升3.6%、創40年來最高水平 每百日圓兌港元見5.63

【09：48】【加密貨幣】幣安設78億元復甦基金 助幣圈重建生態

===以下為11月24日（周四）美股===

美股感恩節假期休市，市場繼續將儲局強勁加息預期降溫，美滙指數跌0.1%，跌穿106關，日圓曾急升1%，最新升0.8%，兌每美元報138.55，每百日圓兌港元報5.63算。

美股期貨向好，道指期貨升55點，納指期貨升0.4%。

歐洲股市個別發展，德股升0.7%，法股升0.4%，英股升0.1%。

即市走勢︰

【22：17】【英超】曼聯班主尋賣盤 傳蘋果、碧咸有意收購 富瑞料競投過程激烈（第二版）

【21：51】【評級機構】穆迪：退出中國市場言論不實 仍在中國有較大規模的運營

【20：51】【內房維穩】6大內銀向房企意向性授信額度共逾1.2萬億元人民幣 銀保監會：大行建優質房企白名單

【19：16】【騰訊700】騰訊南非大股東10月起沽騰訊 累計套現150億

【17：22】【香港經濟】以香港為地區總部的境外公司跌至1411間 較3年前少130間、美資成流失重災（附最新5年數據）

【16：04】【2023展望】惠理看好中國股市三大投資主題 市場未完全反映歐美經濟衰退風險

【15：58】聯儲局擬減緩加息 風險向好美元回吐

【15：20】【FTX爆煲】最新發展：Cathie Wood稱比特幣可見100萬美元、國際證監籲加強監管、SBF下周出席論壇（11月24日）

【15：26】【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎 10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）

【14：14】【2023投資展望】ING銀行：內地默許暫擱置「三條紅線」避爛尾樓問題 明年中國GDP增長5.3%

【12：53】【富士康】鄭州iPhone組裝廠員工與檢疫「大白」爆肢體衝突 富士康：電腦技術錯誤引致補貼額出錯 蘋果稱已派團隊坐陣

【12：21】道指期貨升44點，報34255點，標指期貨升7點，報4040點，納指期貨升28點或0.2%，報11890點。

【12：05】【世界盃】日本反勝德國、個別日股有得炒？ 球迷凌晨涉谷街頭狂歡（有片）

【11：49】【美國加息】高盛：聯儲局料再加息125點子、美息才見頂 通脹在可見將來不會回到2%

【07：58】【美國經濟】聯儲局經濟學家警告：明年美國經濟衰退的可能性升至近50%

【07：31】【美股焦點】馬斯克近日推文再抱怨蘋果稅 蘋果主管刪Twitter 市場料醞釀衝突升溫

===以下為11月23日（周三）美股===

聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點。截至本港今晨5時（即收市），道指升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。美滙指數失守107關，報106.1，跌1.05%；美10年債息跌至3.698厘。

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值得留意的是，美債息跌至3.689厘，不過美元拆息仍升，3個月美元拆息升至4.7573厘，創2008年以來10月最高水平。由於市場已預期12月儲局加息0.5厘，拆息上升或另外反映年底水緊情況，因銀行確保年底前要有充足的現金。港元拆息勢受影響。

日本隊建奇功，在世界盃勝出德國，日圓兌每美元急升1.2%，報139.55，每百日圓兌港元升穿5.6算。日本入球球員為淺野拓磨及堂安律，均在德甲效力。

美股今晚（周四）感恩節休市，市場預期假期氣氛濃厚。

地緣危機持續，烏克蘭電網運營商Ukrenergo表示，在俄羅斯對烏克蘭基礎設施進行大範圍攻擊之後，烏克蘭所有地區都實施了緊急停電。Ukrenergo在Facebook發表聲明表示，在10月中旬以來因多次遭受襲擊而受到嚴重破壞之後，需要實施斷電以防止能源系統發生進一步的技術故障。

值得留意的是，烏克蘭電力癱瘓卻令到俄羅斯經烏克蘭輪送住歐洲的天然氣管道不能運作。

美國11月製造業PMI初值僅47.6，遠遜預期50，前值為50.4；服務業PMI為46.1，同樣差過預期48，前值47.8。

美滙指數在PMI公布後下挫，跌0.7%，暫報106.38；美國10年期國債息率亦下跌，暫報3.698厘，跌穿3.7厘關。

美國10月耐用品訂單增長由0.4%升至1%，高於預期的0.4%。核心耐用品訂單亦上升0.5%，好過預期。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為24萬人，遠高於預期22.5萬人，前值上修至22.3萬人。截至11月12日，持續申領人數升至155.1萬人，高於預期的152萬人，前值上修至150.3萬人。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年固定抵押貸款利率下降至6.67厘，連續兩周回落，亦較1個月前高位7.16厘下跌近0.5個百分點。按揭申請宗數按周回升2.2%，其中樓市買家申請增加3%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家 Joel Kan 表示，按揭利率下跌會提高買家的購買力，上周購買和再融資申請均略有回升。

即市走勢︰

【21：35】【美國經濟數據】美10月耐用品訂單增長勝預期 首領失業救濟金人數超預期

【21：33】【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟人數24萬 遠高於預期

【20：11】【油價上限】歐洲對俄油限價措施據報最快今出台 上限65至70美元

【17：29】【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元 惟零回應挪用客戶資金

【17：27】【大行看法】瑞信：預期美國最終將加息至5厘 中國明年經濟增長4.5%

【17：20】【富士康】鄭州富士康iPhone廠員工對峙檢疫「大白」影片熱傳

【16：53】【投行重組】瑞信：第4季度稅前虧損約123億港元 10月首兩周走資額遠超第三季水平

【16：00】【大行看法】摩根資管：六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2% 資產市場現十多年來最具吸引力機遇

【12：28】道指期貨跌1點，報34125點，標指期貨跌2點，報4007點，納指期貨跌28點或0.2%，報11726點。

【11：09】【投行重組】瑞信據報裁減3分之1駐中國投行人手 研究團隊恐縮一半

【10：40】【環球加息】新西蘭央行加息75個基點至4.25厘符預期 歷來最大加息幅度

【09：54】【FB母企】Meta否認CEO朱克伯格將於明年辭職

【08：43】【美國加息】梅斯特︰抗通脹至為重要 喬治︰高儲蓄情況或令儲局進一步加息

【08：11】【FTX爆煲】FTX案首次上庭 律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了 Sam Bankman-Fried管治水平史上未見

【08：00】【美股業績｜HP】惠普季度收入跌11.2% 未來三年裁減最多6000人

===以下為11月22日（周二）美股===

臨近年底，資金部署美元明年走勢下跌，美滙指數及美債息下跌，利好美股尾市升幅擴大，市場亦關注中國疫情及「黑色星期五」銷售，道指曾漲415點至高見34115點，納指最多升過1.4%，國際油價反彈逾1%，部份反映投資者對歐盟制裁態度的軟化。

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本港時間今晨5時，道指升397點或1.2%，收報34098點；納指升1.4%，收報11174點；標指升1.4%，收報4003點，為9月以來首次收於4000關之上。明星科技股造好，英偉達（美：NVDA）漲逾4%，台積電（美：TSM）、英特爾（美：INTC）漲3%，蘋果（美：AAPL）收漲1.5%。

美滙指數回軟，跌0.6%，報107.17。美國10年期債息由即市高位3.8288厘回落，收報3.757厘。高盛預計美國10年期債息到2024年將漲至4厘，甚至更高水平。

據《華爾街日報》消息，七國集團和歐盟正在討論將對俄油價上限設定在每桶60美元左右。國際油價回升，加上早前沙特能源部長否認有關增產報道，布蘭特期油重返88美元之上；最新升1.19%，報88.49美元；紐約期油亦重上81美元；最新升1.41%，報81.17美元。

德國央行行長Joachim Nagel表示，歐洲央行下月將再進行一次強力加息，但現在還不能確定加息規模。12月14-15日利率會議前發布的通脹數據，以及對目前至2025年的經濟預測將成為判斷加息0.75厘還是0.5厘的依據，但不管如何，央行都應該從明年年初開始減持危機時期購入的債券。

經合組織（OECD）的代理首席經濟學家Alvaro Santos Pereira預測通脹將在明年中左右轉向。

The Leak網站獲得的信息顯示，Meta Platforms（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）決定明年辭職。根據該網站獲得的內部消息來源，這項決定「不會影響朱克伯格數十億美元的元宇宙項目」，該項目拖累了Meta，巨額開支導致Meta今年早些時候利潤出現顯著下降。Meta股價早段曾升1%。不過，其後Meta公司發言人否認有關朱克伯格明年將辭任CEO的消息。

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

歐元區會公布11月消費者信心指數初值為負23.9，勝市場預期負26，創近5個月以來新高，前值為負27.6。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）重申，降低通脹對聯儲局來說仍然至關重要。她表示，鑑於高通脹水平，恢復價格穩定仍然是聯邦公開市場委員會的首要關注點，儲局致力於使用工具讓通脹回到2%的目標。

即市走勢︰

【05：03】熱門中概股下跌，愛奇藝跌逾14%，理想汽車跌逾4%，小鵬汽車跌逾3%，嗶哩嗶哩跌逾2%，京東、阿里巴巴、網易跌逾1%，微博、蔚來小幅下跌。富途控股漲逾7%，騰訊音樂、唯品會漲超3%，百度、知乎小幅下跌。

【05：03】曼聯ADR收漲15%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅。

【04：49】曼聯足球俱樂部的所有者格雷澤家族，正在探索可能包括出售俱樂部的財務選擇。

【04：06】美股三大指數均漲逾1%。標普500指數漲1.23%，道指漲1.15%，納指漲1.04%。英偉達漲近4%，蘋果、英特爾漲1%。

【03：54】美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治：聯儲局購買抵押貸款支持證券（MBS）的行動可能已助推高房價。

【03：50】阿爾及利亞能源和礦業部長阿卡布向外界表示，目前有關各方沒有就今年10月5日OPEC+達成的石油減產協議，展開任何討論和重新審查，該協議在會議期間得到與會各國的一致贊成。今年10月5日，OPEC+舉行會議，決定從11月開始日均減產200萬桶石油。

【03：44】國際原油期貨結算價漲逾1%。紐約1月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.13%，報80.95美元。

【03：43】曼聯ADR（MANU.US）恢復交易，目前上漲15%。曼聯（ManchesterUnitedPlc.）此前官方發布重磅公告，葡萄牙球星C朗拿度將離開曼聯，立即生效。

【03：01】紐約12月黃金期貨收漲0.30美元，漲幅將近0.02%，報1739.90美元。

【02：50】歐盟對俄油價上限計劃草案顯示，歐盟將在俄羅斯油價上限計劃獲批前放寬限制，增加寬限期以及放鬆航運條款。

【02：18】經濟合作與發展組織（OECD）發布最新一期全球經濟展望報告預計，意大利2023年經濟將增長0.2%，較該組織9月26日預測的0.4%增幅有所下調。報告指出，高企的能源價格抑制意大利能源密集型產業發展，高通脹率造成實際收入下降，利率上調，出口市場增速放緩，而國內需求下降又很可能導致失業率上升。

【02：04】英國財政大臣侯俊偉：資產購買工具（APF）的最大授權規模將被壓縮至8710億英鎊，之前為8860億英鎊。

【01：35】彭博報道，多倫多道明銀行外滙策略主管Mark McCormick指，日圓將受惠大宗商品價格見頂和貿易條件逆轉，明年日圓將成為表現突出的主要貨幣之一。

【01：01】布蘭特期油升穿89美元關口，最新報89.06美元，漲2.26%；紐約期油亦突破82美元關口，最新報82.01美元，漲2.23%

【00：51】法拉第未來（美：FFIE）跌幅擴大至10%，第三季淨虧損收窄至1.03億美元，公司預計今年不能交付FF 91。

【00：45】歐股收市上升，德股升0.29%，法股升0.35%，英股升1.03%，泛歐STOXX 600指數升0.73%

【23：44】布蘭特原油漲幅達2%，報88.93美元。

【23：26】戴爾（美：DELL）股價漲4.36%，2023財年第三季營業利潤達到創紀錄的18億美元。

【23：12】彭博消息，印度首富Gautam Adani旗下旗艦公司阿達尼集團（Adani Enterprises Ltd.）據稱考慮增發至少18億美元股票，預計最快將於2023年發行。

【22：23】據CNBC報道，已經申請破產的加密貨幣交易平台FTX Group總體掌握約12.4億美元現金餘額，但對外欠款至少為31.0億歐元。

【17：45】道指期貨升77點，報33812點，納指期貨升0.3%

【12：11】道指期貨升25點，報33760點，標指期貨升4點，報3962點，納指期貨升19點或近0.2%，報11607點。

【10：51】【FTX爆煲】在FTX破產前 據報已遭美國檢察官展開檢查

【10：15】【加密貨幣】Genesis：目前無計劃申請破產 冀與債權人商討解決問題

【09：05】【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5% 削全年收入預測、盤後跌7%

【08：33】【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐

【08：22】【Twitter】在著手裁減銷售員工之際 馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

===以下為11月21日（周一）美股===

石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。截至今晨5時，道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。迪士尼換舵手，股價彈6.3%。

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Tesla挫6.8%，收報167.87美元，創2020年11月以來最低，由於Tesla未見重大利淡消息，Tesla急跌往往與馬斯克沽貨有關。

沙特能源大臣否認增產消息，並表示如有需要，沙特隨時準備進一步減產。紐約期油收復大部分失地，最新報79.92美元，跌0.24%；倫敦布蘭特期油報87.28美元，跌0.39%。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。

日圓重啟跌勢，最新跌1.25%，報142.11，美滙指數升0.8%，報107.79。

經濟放緩令市場對加息憂慮紓壓，美債息下跌，美國10年期債息一度跌穿3.8厘。

國際評級機構穆迪表示，隨著通脹形勢的緩和，美國聯儲局最早可能在2023年11月首次降息25至50個基點，並在2025年轉向中性政策立場。穆迪預計2023年和2024年美國總體通脹率和核心通脹率將下降。

世界盃次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英格蘭大勝伊朗6：2。英國股市窄幅橫行，收市跌8點，報7376點。

美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數為負0.05，低於預期負0.03，前值為0.1。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

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即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市 世杯+感恩節料交投轉靜 儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【01：38】市場消息：俄羅斯方面重申不會向實施油價上限的國家出售石油。

【01：16】彭博社消息，馬斯克據稱已經從周日（11月20日）開始，解僱更多推特銷售業務員，以期平衡勞動力。

【01：03】市場消息：沙特否認討論OPEC+石油增產的報道。沙特石油大臣表示，目前200萬桶/日的減產將持續到2023年底，如果需要採取進一步的減產措施來平衡供需，我們隨時準備干預。

【00：48】歐洲央行管委森特諾認為歐洲央行有進一步提高政策利率的空間，12月加息低於75個基點的條件已經具備。

【00：45】歐股收市偏軟，德股跌0.36%，法股跌0.15%，英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數跌0.06%

【00：45】美股WSB概念股下跌，3B家居（美：BBBY）跌8.6%，AMC院綫（美：AMC）跌超6%，遊戲驛站（美：GME）、Roblox（美：RBLX）跌超5%，Robinhood（美：HOOD）跌超3%。

【00：12】紐約原油急跌6%，现報75.31美元。布油報82.36美元。油價大跌，拖累澳元等商品貨幣走低。媒體報道稱，沙特等OPEC產油國考慮增產石油至多50萬桶/日。

【00：03】數字貨幣交易所Coinbase：本公司宣佈與WooCommerce Merchants構建戰略合作夥伴關係。WooCommerce可以接受客戶用加密數字貨幣支付。

【00：03】布蘭特原油暴跌6%，現報82.54美元；紐約原油現跌5.7%，報75.54美元。

【23：53】商品貨幣澳元兌美元跌逾1.1%，刷新即市低至0.66下方，為11月11日以來首次。

【23：51】美股大型科技股集體走低，特斯拉（美：TSLA）跌5.1%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，英特爾（美：INTC）跌2.37%，蘋果（美：AAPL）跌2.2%。

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂 未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁 圖覓轉型兼新增長點

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬 欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

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責任編輯︰梁浩碩

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