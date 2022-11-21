【美股期貨】日圓突挫1%　美滙指數撲108關　道指期貨偏軟（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

世界杯次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英國股市窄幅橫行，僅升2點，報7387點。不過，滙市市場波動，美滙指數大升0.9%，撲108關，而美債息變動不大，美滙急升似乎由日圓帶動，日圓滙價對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

道指期貨跌75點，納指期貨跌0.8%。

美國今日將會公布10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數。美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

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即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市 世杯+感恩節料交投轉靜 儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂 未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁 圖覓轉型兼新增長點

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬 欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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