  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 22:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】日圓突挫1%　美滙指數撲108關　道指期貨偏軟（不斷更新）

股市 21:15 2022/11/21

分享：

分享：

美股動態不斷更新

世界杯次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英國股市窄幅橫行，僅升2點，報7387點。不過，滙市市場波動，美滙指數大升0.9%，撲108關，而美債息變動不大，美滙急升似乎由日圓帶動，日圓滙價對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

道指期貨跌75點，納指期貨跌0.8%。

美國今日將會公布10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數。美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市　世杯+感恩節料交投轉靜　儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂　未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？　增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁　圖覓轉型兼新增長點　

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析

美股 美國聯儲局 美國 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

上一篇文章

【內房危機】中證監易會滿：支持改善優質房企資產負債表　撐內房合理債券融資需求

下一篇文章

【中國經濟】銀保監郭樹清：部分理財產品波動屬市場調整表現　中國仍在城市化高峰期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【港股北水+夜期】北水錄47.2億元淨流入　集中吸指數ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄47.2億元淨流入　集中吸指數ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
【國泰加人工】國泰航空合資格駐港員工加薪3.3%兼收雙糧　主席：推進恢復向政府派優先股股息
【特首確診】行政長官李家超曼谷返港後確診新冠病毒
【特首確診】行政長官李家超曼谷返港後確診新冠病毒
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款