【美股市況】道指漲逾260點 納指升0.5% 油價反彈逾2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

環球市場偏淡靜，美股在美滙及美債息偏軟下，周二開市向好，其中道指升255點，迫近三萬四關，納指升32點或0.3%。美滙指數回軟，跌0.4%，暫報107.35。美國10年期國債息率再次跌穿3.8厘，暫報3.778厘。

德國央行行長Joachim Nagel表示，歐洲央行下月將再進行一次強力加息，但現在還不能確定加息規模。12月14-15日利率會議前發布的通膨數據，以及對目前至2025年的經濟預測將成為判斷加息0.75還是0.5厘的依據，但不管如何，央行都應該從明年年初開始減持危機時期購入的債券。

經合組織（OECD）的代理首席經濟學家Alvaro Santos Pereira預測通脹將在明年中左右轉向。

據《華爾街日報》消息，七國集團和歐盟正在討論將對俄油價上限設定在每桶60美元左右。國際油價回升，沙特能源部長否認有關增產報道，布蘭特期油重返88美元之上；紐約期油亦重回80美元。

The Leak網站獲得的信息顯示，Meta Platforms(美：META)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)決定明年辭職。根據該網站獲得的內部消息來源，這項決定「不會影響朱克伯格數十億美元的元宇宙項目」，該項目拖累了Meta，巨額開支導致Meta今年早些時候利潤出現顯著下降。Meta股價早段曾升1%。不過，其後Meta公司發言人否認有關朱克伯格明年將辭任CEO的消息。

美國11月里士滿聯儲製造業指數報負9，遜預期負8，前值為負10。

歐元區會公布11月消費者信心指數初值為負23.9，勝市場預期負26，創近5個月以來新高，前值為負27.6。

克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）重申，降低通脹對聯儲局來說仍然至關重要。她表示，鑑於高通脹水平，恢復價格穩定仍然是聯邦公開市場委員會的首要關注點，儲局致力於使用工具讓通脹回到2%的目標。

即市走勢︰

【01：01】布蘭特期油升穿89美元關口，最新報89.06美元，漲2.26%；紐約期油亦突破82美元關口，最新報82.01美元，漲2.23%

【00：51】法拉第未來(美:FFIE)跌幅擴大至10%，第三季淨虧損收窄至1.03億美元，公司預計今年不能交付FF 91。

【23：44】布蘭特原油漲幅達2%，報88.93美元。

【23：26】戴爾(美：DELL)股價漲4.36%，2023財年第三季營業利潤達到創紀錄的18億美元。

【23：12】彭博消息，印度首富Gautam Adani旗下旗艦公司阿達尼集團（Adani Enterprises Ltd.）據稱考慮增發至少18億美元股票，預計最快將於2023年發行。

【22：23】據CNBC報道，已經申請破產的加密貨幣交易平台FTX Group總體掌握約12.4億美元現金餘額，但對外欠款至少為31.0億歐元。

【17：45】道指期貨升77點，報33812點，納指期貨升0.3%

【12：11】道指期貨升25點，報33760點，標指期貨升4點，報3962點，納指期貨升19點或近0.2%，報11607點。

【10：51】【FTX爆煲】在FTX破產前 據報已遭美國檢察官展開檢查

【10：15】【加密貨幣】Genesis：目前無計劃申請破產 冀與債權人商討解決問題

【09：05】【美企業績｜ZM】】Zoom第三季收入僅增5% 削全年收入預測、盤後跌7%

【08：33】【美國加息】梅斯特：支持聯儲局下月放慢加息步伐

【08：22】【Twitter】在著手裁減銷售員工之際 馬斯克據報向員工表示不再計劃裁員

===以下為11月21日（周一）美股===

石油出口國組織（OPEC）成員國傳增產，加上市場憂慮中國疫情續升將令石油需求下降，拖累油價一度急挫6%。美股反覆偏軟。截至今晨5時，道指收跌45點，報33700點；標指跌15點，報3949點；納指跌121點或1.09%，報11024點。迪士尼換舵手，股價彈6.3%。

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Tesla挫6.8%，收報167.87美元，創2020年11月以來最低，由於Tesla未見重大利淡消息，Tesla急跌往往與馬斯克沽貨有關。

沙特能源大臣否認增產消息，並表示如有需要，沙特隨時準備進一步減產。紐約期油收復大部分失地，最新報79.92美元，跌0.24%；倫敦布蘭特期油報87.28美元，跌0.39%。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。

日圓重啟跌勢，最新跌1.25%，報142.11，美滙指數升0.8%，報107.79。

經濟放緩令市場對加息憂慮紓壓，美債息下跌，美國10年期債息一度跌穿3.8厘。

國際評級機構穆迪表示，隨著通脹形勢的緩和，美國聯儲局最早可能在2023年11月首次降息25至50個基點，並在2025年轉向中性政策立場。穆迪預計2023年和2024年美國總體通脹率和核心通脹率將下降。

世界盃次日英格蘭登場，對手是亞洲勁旅伊朗，英格蘭大勝伊朗6：2。英國股市窄幅橫行，收市跌8點，報7376點。

美國周四凌晨聯儲局將會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多儲局官員對通脹及利率的最新取向。

美國10月芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數為負0.05，低於預期負0.03，前值為0.1。

美國本周感恩節假期，美股只有三日半市。

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即市走勢︰

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市 世杯+感恩節料交投轉靜 儲局周四公布會議紀錄

焦點新聞︰

【01：38】市場消息：俄羅斯方面重申不會向實施油價上限的國家出售石油。

【01：16】彭博社消息，馬斯克據稱已經從周日（11月20日）開始，解僱更多推特銷售業務員，以期平衡勞動力。

【01：03】市場消息：沙特否認討論OPEC+石油增產的報道。沙特石油大臣表示，目前200萬桶/日的減產將持續到2023年底，如果需要採取進一步的減產措施來平衡供需，我們隨時準備干預。

【00：48】歐洲央行管委森特諾認為歐洲央行有進一步提高政策利率的空間，12月加息低於75個基點的條件已經具備。

【00：45】歐股收市偏軟，德股跌0.36%，法股跌0.15%，英股跌0.12%，泛歐STOXX 600指數跌0.06%

【00：45】美股WSB概念股下跌，3B家居（美：BBBY）跌8.6%，AMC院綫（美：AMC）跌超6%，遊戲驛站（美：GME）、Roblox（美：RBLX）跌超5%，Robinhood（美：HOOD）跌超3%。

【00：12】紐約原油急跌6%，现報75.31美元。布油報82.36美元。油價大跌，拖累澳元等商品貨幣走低。媒體報道稱，沙特等OPEC產油國考慮增產石油至多50萬桶/日。

【00：03】數字貨幣交易所Coinbase：本公司宣佈與WooCommerce Merchants構建戰略合作夥伴關係。WooCommerce可以接受客戶用加密數字貨幣支付。

【00：03】布蘭特原油暴跌6%，現報82.54美元；紐約原油現跌5.7%，報75.54美元。

【23：53】商品貨幣澳元兌美元跌逾1.1%，刷新即市低至0.66下方，為11月11日以來首次。

【23：51】美股大型科技股集體走低，特斯拉（美：TSLA）跌5.1%，亞馬遜（美：AMZN）跌近3%，英特爾（美：INTC）跌2.37%，蘋果（美：AAPL）跌2.2%。

【21：13】日圓急跌，圓滙對每美元跌1%，至141.85；每日日圓兌港元一度跌穿5.5算。

【12：10】【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂 未來6個月市場料續波動

【12：07】道指期貨跌77點，報33698點，標指期貨跌11點，報3962點，納指期貨跌24點或0.2%，報11683點。

【12：06】【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

【11：44】【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

【11：26】【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁 圖覓轉型兼新增長點

【11：05】【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬 欠50大債權人近31億美元

【08：20】【芯片大戰】台積電創始人張忠謀：美國政府歡迎公司之亞利桑那州建廠計劃

【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

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責任編輯︰梁浩碩

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