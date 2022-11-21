▲ 【中國經濟】上海等5市設科創金融改革試驗區 鼓勵更多軟件、大數據、AI企業上市

人民銀行、發展改革委等8個部門印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，當中提到鼓勵科創企業在境內外上市融資及區域性股權市場掛牌，鼓勵更多軟件、大數據、人工智能等領域優質企業在國內上市，且支持試驗區內科創企業在上海證券交易所和深圳證券交易所上市，支持符合條件的科創企業在科創板上市。

據人行公布，《總體方案》著眼金融、科技和產業良性循環與互動，緊扣科技高水平供給和區域高質量發展，以金融支持長三角協同創新體系建設，加快構建廣渠道、多層次、全覆蓋、可持續的科創金融服務體系為主線，從健全科創金融機構組織體系、推動科創金融產品創新、充分利用多層次資本市場體系、推進科技賦能金融、夯實科創金融基礎、紮實推進金融風險防控七個方面提出19項具體政策措施。

《總體方案》目標通過5年左右時間，將上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市科創金融改革試驗區打造成為科創金融合作示範區、產品業務創新集聚區、改革政策先行先試區、金融生態建設樣板區、產城深度融合領先區。推動上海國際金融中心和具有全球影響力的科技創新中心核心功能再上新台階，深入推進南京市建設引領性國家創新型城市，杭州市建設國內現代科創金融體系的實踐窗口和金融服務科技創新發展的示範基地等。

鼓勵商業銀行試驗區內設科技支行

方案提到鼓勵商業銀行在試驗區內設立科技金融事業部、科技支行、科創金融專營機構等，授權建立專營的組織架構體系、專業的經營管理團隊、專用的風險管理制度和技術手段、專門的管理信息系統、專項激勵考核機制和專屬客戶的信貸標準，探索差別化管理方式。支持境內外科技保險公司在試驗區內建立總部研發和創新中心。引導試驗區內符合條件的保險公司設立科技保險專營機構，提升保險中介在科技保險領域的服務能力。

方案亦包括大力發展知識產權質押、股權質押等貸款產品，進一步豐富信用貸款產品種類，加大信用貸款投放力度。提升面向科創企業的首貸比，有效發揮保險公司、擔保機構等風險分擔和增信作用，擴大信貸產品覆蓋面。開發符合技術貿易特點的金融產品，創新技術類無形資產交易融資的擔保方式和風險管理技術，支持技術收儲機制建設。支持銀行業金融機構運用再貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放力度。

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編輯：胡學能