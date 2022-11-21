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【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂　未來6個月市場料續波動

股市 12:10 2022/11/21

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【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂　未來6個月市場料續波動

美國加息周期仍未完結，富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai認為，目前美國通脹回落的速度緩慢，故聯邦基金利率於高位徘徊的時間將較市場預期更久，預期聯儲局會再加息125至150點子，即美息升逾5厘才見頂，因此未來6個月金融市場料繼續波動。

Sonal Desai接受訪問時表示，過去市場都希望捕捉聯儲局由鷹轉鴿的時刻以迎接股市升浪，但在目前高通脹環境下，聯儲局料維持鷹派，故市場可能失望，即使美國經濟於明年下半年開始放緩，聯儲局都未必會立即減息。

「距離聯儲局下次議息會議之前，還有非農就業數據、消費物價指數（CPI）等多個經濟數據公布，無人可以準確預測數據結果，意味市場將持續波動。」

她預期，明年首季核心CPI可能會升至約6%，這是聯儲局不樂於見到的事，但現時美國消費者財政健康，消費能力強，從需求端來看，是支持通脹的重要因素。

「市場正開始反映聯儲局會於明年9月減息，但這個可能性不大，因美國經濟料不會出現深度衰退，而且通脹高企，員工薪酬正上揚，相信明年通脹不會回落至2%的儲局目標水平，2024年通脹則有望放慢到介乎2%至3%。」

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍

經濟 宏觀分析 貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息 CPI

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