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【世界盃2022】碧咸任大使 演員疑怒碎1萬英鎊鈔票抗議

環球社會熱點 12:15 2022/11/21

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卡塔爾世界盃2022已開幕，前球星碧咸擔任世界盃宣傳大使引起爭議。英國一名喜劇演員Joe Lycett更疑似怒碎1萬英鎊鈔票，譴責碧咸為恐同國家宣傳世界盃。

【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片） 【下一頁】

Joe Lycett自稱是一名疑性戀人士，本月13日在社交媒體發布影片，宣稱自己將會向慈善機構捐贈1萬英鎊支援足球界疑性戀人士。

不過Joe聲稱碧咸（David Beckam）是同性戀界偶像，而卡塔爾將同性戀列為非法行為，違者最高可被判處3年徒刑。

他警告如果碧咸在一周内沒有和卡塔爾割席的話，自己將會改將這筆錢扔進碎紙機。

碧咸連日來都沒有回應Joe的要求，Joe周日穿著彩虹色上衣，似乎是將一堆英鎊鈔票放入碎紙機。然後Joe對著鏡頭行了一個屈膝禮就離開了。

【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」 【下一頁】

據悉，外媒曾詢問Joe是否有將1萬英鎊放進碎紙機，但Joe沒有正面回應。

碧咸也拒絕回應有關他擔任卡塔爾世界盃宣傳大使的爭議。碧咸早前出席青年節活動時表示，卡塔爾的夢想是將世界盃帶領到一個前所未有的領域，指僅在球場上取得成就仍然不夠。

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責任編輯：鄭錦玲

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