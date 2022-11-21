【股神巴菲特】巴郡看好日本？　增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

▲ 【股神巴菲特】巴郡看好日本？ 增持日本５大貿易商、擬發行日圓債券

「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦（Berkshire Hathaway，美：BRK）申報增持日本5大貿易商持股。另外，據瑞穗（Mizuho）的資料，巴郡有意發行日圓計價債券，並委任該行和美銀處理潛在的受美國SEC監管高級無抵押債券，但未決定發行金額。

據彭博數據，巴郡今年一月曾出售同類債券，相對環球其他主要經濟體，日本利率波動低，近期吸引個別海外發行人在當地發行日圓計價債券。

按巴郡最新向日本監管機構提交資料，巴郡在三菱商事的持股比例從5.04%增至6.59%，在三井物產的持股比例從5.03%增至6.62%，在伊藤忠商事的持股比例從5.02%增至6.21%。在丸紅的持股比例從5.06%增至6.75%。在住友商事的持股比例從5.04%增至6.57%。

巴郡於2020年曾發聲明，長期看好日本貿易公司表現，持股比例最新增至9.9%。

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編輯：麥德銘