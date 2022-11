【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片）

2022年世界盃周日(20日)在卡塔爾揭幕,隨即展開多場分組賽。被編入世界盃B組的美國隊,將於香港時間周二(21日)凌晨三點首戰對威爾斯。美國總統拜登在賽前致電美國隊打氣,他更講笑指自己準備好上場踢世界盃。

美國隊將於世界盃B組首場對戰威爾斯隊,未來數日將分別對戰英格蘭及伊朗。美國總統拜登(Joe Biden)在世盃揭幕戰前致電國家隊教練貝哈爾特(Gregg Berhalter),為國家隊隊員打氣。

拜登更講笑向貝哈爾特稱:

The USMNT got a call from President Biden on the day before their first World Cup game 🇺🇸 (via @USMNT ) pic.twitter.com/p1MX1cu4yW

拜登其後指,

「我知你哋唔係大熱門,但我要同你哋講,你哋喺世界上最好的球員、我知你哋發自內心代表美國,盡情發揮實力震驚所有人啦」(You guys, I know you’re the underdog, but I’ll tell you what man you got some of the best players in the world on your team and you’re representing this country and I know you’re going to play your hearts out, so let’s go shock them all)