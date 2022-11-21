【世界盃2022】拜登致電美國隊打氣 講笑稱：教練派我上場喇！（有片）

2022年世界盃周日（20日）在卡塔爾揭幕，隨即展開多場分組賽。被編入世界盃B組的美國隊，將於香港時間周二（21日）凌晨三點首戰對威爾斯。美國總統拜登在賽前致電美國隊打氣，他更講笑指自己準備好上場踢世界盃。

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美國隊將於世界盃B組首場對戰威爾斯隊，未來數日將分別對戰英格蘭及伊朗。美國總統拜登（Joe Biden）在世盃揭幕戰前致電國家隊教練貝哈爾特（Gregg Berhalter），為國家隊隊員打氣。

拜登更講笑向貝哈爾特稱：

「教練畀我上場，我準備好啦」 （Coach put me in， I’m ready to play）

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The USMNT got a call from President Biden on the day before their first World Cup game 🇺🇸



（via @USMNT） pic.twitter.com/p1MX1cu4yW — B/R Football （@brfootball） November 20， 2022

拜登其後指，

「我知你哋唔係大熱門，但我要同你哋講，你哋喺世界上最好的球員、我知你哋發自內心代表美國，盡情發揮實力震驚所有人啦」（You guys， I know you’re the underdog， but I’ll tell you what man you got some of the best players in the world on your team and you’re representing this country and I know you’re going to play your hearts out， so let’s go shock them all）

拜登鼓勵他們要互相信任，盡一切所能比賽，為了自己和家人、隊友，整個國家都為你們打氣。貝哈爾特回應稱所有球員已收到總統鼓勵，感謝拜登對國家隊的支持，又指隊員已準備好上陣。

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責任編輯：郭麗明