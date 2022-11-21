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【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台

新經濟追蹤 11:44 2022/11/21

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Tesla創辦人馬斯克入主Twitter後爭議不斷，不單觸發個別品牌、媒體揚言離開平台以至引發「藍剔之亂」，而他上周發內部電郵要求員工承諾高強度、長時間工作，否則視為辭職，高壓手段更令部分員工稱寧願離開。馬斯克周末在其Twitter帳戶連發多張貼圖反擊，包括貼上Twitter總部大批員工凌晨加班照。

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馬斯克今早再發兩張圖，第一張是Twitter正「引誘」美國前總統特朗普回歸Twitter。Twitter於去年初美國國會騷動後，終結特朗普帳號，馬斯克周末發起用戶投票，是否容許特朗普重開帳號，最終有1500萬用戶投票，約52%用戶同意讓他回歸，馬斯克形容「人民的聲音，上帝的聲音（Vox Populi， Vox Dei）」，並指有1.3億人看見這個報道。

馬斯克今早另一張圖則諷刺曾揚言暫停在Twitter發文的美國CBS新聞重返平台，CBS上周曾稱因應馬斯克入主後領導方針不明朗，將暫停在平台上的活動。

自馬斯克入主後，個別品牌已表明暫停在平台落廣告，包括Tesla競爭對手的VW、通用汽車等主流車廠。

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編輯：麥德銘

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