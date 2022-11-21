▲ 【財富管理】宏利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利

中國證監會批准宏利金融 （00945） 旗下的宏利投資管理從其中國合作夥伴天津泰達國際控股手中，收購泰達宏利基金管理有限公司（「 泰達宏利」）的 51% 股權。交易完成後，宏利投資管理將成為第一間外資財富和資產管理公司，將旗下合資公募基金管理公司轉變為 100% 控股的公募基金管理公司，以及第一間在中國全資擁有公募基金管理公司的加拿大金融企業。

宏利投資管理表示，自 2010 年以來一直是泰達宏利持股 49% 的外資股東，今次全面收購突顯該公司繼續深耕中國市場和服務中國投資者的堅定決心，也是該公司在中國業務增長的重要里程碑。宏利投資管理亞洲財富與資產管理主管杜汶高表示，今次獲得中國證監會的批准，將能更直接參與龐大且快速增長的中國公募基金市場。

宏利投資管理指，去年中國公募基金市場規模同比增長達 27% 至 3.8 萬億美元。預計到 2025 年將增加一倍以上。去年中國公募基金市場資產管理規模僅為國內生產總值的 22%，而美國為 120%，充分突顯未來中國市場的增長潛力。截至今年 6 月 30 日，泰達宏利管理的資產管理規模為 120 億美元。

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編輯：胡學能