  • 25°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財富管理】宏利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利

Hot Talk 11:47 2022/11/21

分享：

分享：

【財富管理】宏利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利

中國證監會批准宏利金融 （00945） 旗下的宏利投資管理從其中國合作夥伴天津泰達國際控股手中，收購泰達宏利基金管理有限公司（「 泰達宏利」）的 51% 股權。交易完成後，宏利投資管理將成為第一間外資財富和資產管理公司，將旗下合資公募基金管理公司轉變為 100% 控股的公募基金管理公司，以及第一間在中國全資擁有公募基金管理公司的加拿大金融企業。

宏利投資管理表示，自 2010 年以來一直是泰達宏利持股 49% 的外資股東，今次全面收購突顯該公司繼續深耕中國市場和服務中國投資者的堅定決心，也是該公司在中國業務增長的重要里程碑。宏利投資管理亞洲財富與資產管理主管杜汶高表示，今次獲得中國證監會的批准，將能更直接參與龐大且快速增長的中國公募基金市場。

宏利投資管理指，去年中國公募基金市場規模同比增長達 27% 至 3.8 萬億美元。預計到 2025 年將增加一倍以上。去年中國公募基金市場資產管理規模僅為國內生產總值的 22%，而美國為 120%，充分突顯未來中國市場的增長潛力。截至今年 6 月 30 日，泰達宏利管理的資產管理規模為 120 億美元。

【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析

相關文章：

【美國加息】宏利投資管理：流動性收緊形成美元增強的自我強化循環　明年通脹續居高不下、股市持續波動

【退休計劃】宏利投資管理：港人普遍將家庭資產用於現金及銀行存款　令實際退休收入較理想為低

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 保險公司 基金 財富及資產管理 中國證監會 外資 GDP 加拿大 公募基金 金融

上一篇文章

【股神巴菲特】巴郡看好日本？　增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

下一篇文章

【Twitter】馬斯克貼圖反擊戰：Twitter總部凌晨充斥加班員工、諷暫停發帖傳媒回歸平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶　跟隨者近6000萬名
【TWTR】馬斯克恢復特朗普帳戶　跟隨者近6000萬名
【騰訊700】未來5年無望再登600元？　騰訊總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權
【騰訊700】未來5年無望再登600元？　騰訊總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【FTX爆煲】FTX偷幣黑客疑轉倉、以太幣跌8%比特幣失1.6萬　欠50大債權人近31億美元
【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時　先行沽股套現約23億元
【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時　先行沽股套現約23億元
【0+0】盧寵茂：討論0+0或0+3屬低智　現階段不可能取消對入境旅客做核酸檢測的要求
【0+0】盧寵茂：討論0+0或0+3屬低智　現階段不可能取消對入境旅客做核酸檢測的要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款