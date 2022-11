【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」

2022年世界盃已在卡塔爾開幕,為顧及當地宗教習俗,當地政府為世界盃訂立多項嚴格限制。國際足球協會(FIFA)規定,球迷不能明顯受酒精影響,更表明規定適用於是次世界盃所有賽事。惟規定引來球迷不滿,首場賽事就有數百名球迷高呼「我們要啤酒」的口號。

FIFA為是次世界盃訂立球場行為準則,規定球迷不得脫掉衣服,或以其他方式保持脫衣狀態,即不能不穿上衣。FIFA同時亦禁止球迷暴露私密身體部位,為避免嫌疑,紋身及人體彩繪不會被視為服裝。

而在酒精方面,FIFA規定觀賽球迷不得明顯受酒精、麻醉劑及任何麻醉物質影響。卡塔爾外交部亦警告,在公眾場合飲酒或醉酒屬於違法行為,最高可被判監6個月或被罰款。卡塔爾當局亦在比賽前兩日起,停止在體育場內出售酒類飲品,但包廂觀眾仍可繼續購買。