【世界盃2022】球場行為準則歷來最嚴 球迷高呼口號「我們要啤酒」

2022年世界盃已在卡塔爾開幕，為顧及當地宗教習俗，當地政府為世界盃訂立多項嚴格限制。國際足球協會（FIFA）規定，球迷不能明顯受酒精影響，更表明規定適用於是次世界盃所有賽事。惟規定引來球迷不滿，首場賽事就有數百名球迷高呼「我們要啤酒」的口號。

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FIFA為是次世界盃訂立球場行為準則，規定球迷不得脫掉衣服，或以其他方式保持脫衣狀態，即不能不穿上衣。FIFA同時亦禁止球迷暴露私密身體部位，為避免嫌疑，紋身及人體彩繪不會被視為服裝。

而在酒精方面，FIFA規定觀賽球迷不得明顯受酒精、麻醉劑及任何麻醉物質影響。卡塔爾外交部亦警告，在公眾場合飲酒或醉酒屬於違法行為，最高可被判監6個月或被罰款。卡塔爾當局亦在比賽前兩日起，停止在體育場內出售酒類飲品，但包廂觀眾仍可繼續購買。

#ECU fans are chanting &quot;queremos cerveza, queremos cerveza!&quot;<br /> <br /> Which translates to &quot;we want beer, we want beer!&quot; pic.twitter.com/mQcn6YKVjN — World Cup Updates (@wc22updates) November 20, 2022

卡塔爾當局亦禁止球迷攜帶多種物品進場，包括投擲後可造成傷害的容器，及除嬰兒食品或用於醫療需要外的食品。氣球及其他充氣品亦被禁止，FIFA更強調，任何具有政治性、攻擊性或起歧視性的物品亦不能帶入場內。

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規定令是次成史上最嚴世界盃，周日（20日）首場賽事就已引來不滿。在厄瓜多爾對卡塔爾的揭幕戰上，數百名厄瓜多爾球迷在場邊高呼「我們要啤酒」（We want beer）的口號。行為在社交媒體上引來大量支持，有網民指，缺少啤酒的世界盃已不是世界盃。亦有網民指，無啤酒正是自己不會去卡塔爾世界盃的原因。

卡塔爾最初要求啤酒品牌百威（Budweiser）展示牌保持低調，但在開賽前2日突然禁止出售任何酒精飲品，FIFA或需賠償4,000萬英鎊（約3.7億港元）。

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責任編輯：李俊儀