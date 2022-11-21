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【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁、盤前股價升逾9%　對沖基金揚言反對（第二版）

股市 17:05 2022/11/21

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【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁　圖覓轉型兼新增長點　

迪士尼（美：DIS）昨（20日）重新委任Bob Iger為行政總裁，將接替已卸任的Bob Chapek，任期為兩年，即時生效。Bob Iger為迪士尼前任行政總裁，在位逾15年，不過外電引述激進對沖基金股東Trian Fund Management消息指，不同意Iger重掌帥任。

雖然個別知名股東反對，但迪士尼周一盤前股價重上100美元，較上周五收市價升約9%。

Trian由知名投資者Nelson Peltz、Ed Garden和Peter May創辦，並在本月初迪士尼發布業績後大手增持8億美元，雖然持股未達5%披露門檻，但基金向外電表示，視乎市況考慮進一步增持。

華爾街日報引述消息人士指，Trian正爭取在迪士尼董事會佔一席合位，希望推動集團經營改善和節省開支，並稱已長時間研究迪士尼生意，但認為Iger不應重任行政總裁。

近月迪士尼遇上不少投資者求變，包括另一激進投資者Third Point要求公司分拆體育頻道ESPN、重組董事會和節流。

Iger任內曾收購Pixar、Marvel等品牌

迪士尼董事會主席Susan Arnold表示，隨著迪士尼進入日益複雜的行業轉型時期，Iger處於獨特的位置，可以帶領公司度過這個關鍵時期。同時，他又深受團隊尊重，在他11個月前離開行政總裁一職之前，他與大多數人緊密合作，所有這些都將實現領導層的無縫交接。Iger已同意擔任迪士尼行政總裁兩年，董事會授權他制定戰略方向以實現新的增長。

Iger在迪士尼工作了40多年，在2005年至2020 年擔任行政總裁15年，將公司的市值增加了五倍，期間又收購PixarMarvel、掌《星球大戰》系列品牌的Lucasfilm和21世紀霍士（21st Century Fox）。

（第二版加入個別基金股東表態）

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編輯：姚卓然

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