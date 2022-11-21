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【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁　圖覓轉型兼新增長點　

股市 11:26 2022/11/21

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【美股焦點】Bob Iger再度歸位迪士尼行政總裁　圖覓轉型兼新增長點　

迪士尼（美：DIS）昨（20日）重新委任Bob Iger為行政總裁，將接替已卸任的Bob Chapek，任期為兩年，即時生效。

迪士尼指，董事會主席Susan Arnold表示，隨著迪士尼進入一個日益複雜的行業轉型時期，Bob Iger處於獨特的位置，可以帶領公司度過這個關鍵時期。同時，他又深受團隊尊重，在他11個月前離開行政總裁一職之前，他與大多數人緊密合作，所有這些都將實現領導層的無縫交接。Bob Iger已同意擔任迪士尼行政總裁兩年，董事會授權他制定戰略方向以實現新的增長。

任內曾收購Pixar、Marvel等品牌

Bob Iger在迪士尼工作了40多年，在2005年至2020 年擔任行政總裁15年，將公司的市值增加了五倍，期間又收購PixarMarvel、Lucasfilm和 21st Century Fox。

 

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編輯：姚卓然

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 收購 數碼轉型 Marvel 美股
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