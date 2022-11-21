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【世界盃2022】英格蘭獎金加碼 奪冠全隊瓜分逾1.2億

環球社會熱點 11:25 2022/11/21

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2022年卡塔爾世界盃已經揭幕，備受港人關注的英格蘭將在香港時間周一（21日）晚上9時出戰。賽前有英國媒體報稱，英格蘭足總提高今年球隊的獎金，如果奪冠全隊可獲約1,300萬英鎊獎金，領隊修夫基另有300萬英鎊獎勵。

【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼 【下一頁】

英國《每日郵報》揭露英格蘭足總今屆發出雙倍奪冠獎金，估計約有1,300萬英鎊（約1.2億港元）。今屆英格蘭大名單共有26人，如最終奪冠即每人可分50萬英鎊（約463萬港元）。陣中明星球員連帶商業獎金，估計收益可高達數百英鎊。

領隊修夫基（Gareth Southgate）亦會獲派價值300萬英鎊獎金（約2,778萬港元）。英格蘭足總上屆俄羅斯世界盃時，奪冠獎金伙每名球員21.5萬英鎊（約199萬港元），今屆出手明顯更加闊綽。

    點擊圖片放大
    +4
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【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題 【下一頁】

不過，英格蘭亦非獎金最豐厚國家。受惠於與NIKE簽訂的3,000萬英鎊（約2.78億港元）球衣合約，巴西奪冠獎金最高。其餘歐洲頂級勁旅如德國及比利時等，奪冠獎金金額大致與英格蘭相等。

英格蘭香港時間周一晚上9時開展今屆世界盃之旅，首場將迎戰伊朗。次戰將會對陣美國，最後一場則是英國「內戰」，惡鬥威爾士。

英格蘭小組賽賽程（香港時間）
11月21日晚上9時對伊朗
11月26日凌晨3時對美國
11月30日凌晨3時對威爾士

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責任編輯：吳漢培

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