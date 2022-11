拜登80歲生日 妻放閃：只想和他做一件事

美國總統拜登雙喜臨門,周末送孫女出嫁後再迎接80歲生日。第一夫人吉爾也趁機放閃,於社交媒體示愛兼祝拜登生日快樂,更大方曬出甜蜜合照透露只想和拜登做一件事。

吉爾(Jill Biden)周日(20日)於Twitter發文,祝賀丈夫拜登(Joe Biden)80歲生日快樂。拜登夫婦結婚已45年感情深厚,吉爾也在帖文中告白,大方講「我愛你」展示對丈夫的愛意。

吉爾更貼出與拜登深情共舞的合照,並表示:

我只想與你共舞。

(There’s no one else I’d rather dance with than you.)