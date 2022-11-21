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拜登80歲生日 妻放閃：只想和他做一件事

環球社會熱點 10:56 2022/11/21

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美國總統拜登雙喜臨門，周末送孫女出嫁後再迎接80歲生日。第一夫人吉爾也趁機放閃，於社交媒體示愛兼祝拜登生日快樂，更大方曬出甜蜜合照透露只想和拜登做一件事。

拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿 【下一頁】

吉爾（Jill Biden）周日（20日）於Twitter發文，祝賀丈夫拜登（Joe Biden）80歲生日快樂。拜登夫婦結婚已45年感情深厚，吉爾也在帖文中告白，大方講「我愛你」展示對丈夫的愛意。

    點擊圖片放大
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吉爾更貼出與拜登深情共舞的合照，並表示：

我只想與你共舞。

（There’s no one else I’d rather dance with than you.）

前總統奧巴馬（Barack Obama）也發文向拜登送上生日祝福，並貼出他與拜登在白宮橢圓形辦公室相視大笑的合照。奧巴馬似乎滿意民主黨於中期選舉取得的成果，形容這些日子有很多值得慶祝的事情，他非常感激拜登坐在辦公桌管治美國。

【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提 【下一頁】

拜登大孫女、28歲的Naomi上周六（19日）也在白宮舉行婚禮，下嫁前白宮實習生及法學院畢業生Peter Neal。

這對新婚夫婦也陪伴拜登度過80歲生日，並送上蛋糕和氣球賀壽。

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責任編輯：鄭錦玲

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