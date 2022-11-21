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【烏克蘭戰爭】烏東單日遭俄炮擊近400次 澤連斯基指南部續進展

環球政治 10:38 2022/11/21

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烏克蘭與俄羅斯的戰爭維時已超過9個月，烏軍反擊勢頭愈發猛烈。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍在南部持續精準打擊俄軍。同時，他稱烏東地區單日遭受俄軍炮擊近400次，烏軍在當地進展緩慢。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（20日）表示，烏東地區主要戰爭集中在頓涅茨克（Donetsk），由於天氣惡劣烏軍降低進攻密度。但他指俄軍炮火仍然猛烈，當日向烏東炮擊接近400次。同時，烏軍在盧甘斯克（Luhansk）亦被指進度緩慢。

軍事分析員日丹諾夫（Oleh Zhdanov）推斷，烏東戰事主要在巴赫姆特（Bakhmut）及阿瓦迪夫卡（Avdiivka）等多個頓涅茨克城市。日丹諾夫指烏軍成功阻止俄軍突破防線，聲稱敵方蒙受重大損失。

【G20】公告譴責烏克蘭戰爭 同意需小心處理加息 【下一頁】

南部戰事方面，澤連斯基稱烏軍正「精準及持續」摧毀任何潛在俄軍，惟未提供更多詳情。烏政府上周六（19日）聲稱，發射的一枚長程導彈成功擊斃烏南的60名俄軍。

俄羅斯國防部周日反稱，成功在頓涅茨克南部及其他戰線擊斃約100名烏軍，並指在上周六摧毀烏軍153處據點及軍事裝備。

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責任編輯：吳漢培

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