【內地疫情】封城檢測重挫濠賭餐飲、海底撈插8%　內地新冠疫情增逾2.4萬宗、半年來再添1死

▲ 【內地疫情】封城檢測重挫濠賭餐飲

中國新冠疫情再度爆發，同時，時隔近半年中國再度新增一例新冠肺炎死亡病例。中國有多地再度封城，並進行大規模檢測。餐飲重傷，海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520） 、海倫司 （09869） 跌9%以上。九毛九 （09922） 、奈雪的茶 （02150） 跌逾6%。

濠賭股銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 挫半成，金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌6%，澳博 （00880） 跌7.5%，新濠 （00200） 跌8%。

國家衛健委昨日新增本土確診病例2277例，新增本土無症狀感染者24547例，並新增一例新冠肺炎死亡病例，是自5月26日以來首次報告感染新冠病毒後的死亡病例。

中國多地再度封城，並進行大規模檢測。廣州白雲由今（21日）至25日全域嚴格限制人員流動，地鐵公交暫停服務，而天河全區暫停堂食，密閉半密閉場所暫停營業。河北石家莊又在今日起五天內起在全市部分區域開展全員核酸檢測。

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編輯：姚卓然