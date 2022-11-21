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【LPR】中國11月LPR雙雙維持不變、符合預期　一年期為3.65%、五年期為4.30%　分析指LPR不變為免銀行盈利壓力過大

股市 09:16 2022/11/21

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【LPR】中國11月LPR雙雙維持不變、符合預期　一年期為3.65%、五年期為4.30%

中國11月一年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，五年期LPR報4.30%，符合預期。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，本月MLF利率保持不變，市場對LPR利率維持穩定已有預期。由於金融機構持續讓利實體經濟，銀行息差明顯收窄，部分銀行盈利壓力較大。

他指，內地近期接連出台支持小微企業增量接續政策，以及此前密集出台穩樓市政策，接下來首要是執行好這些政策措施。國內樓市區域差異明顯，國內需要的是因城施策、精準調控，此前密集出台穩樓市政策措施，且階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，較大程度降低短期調整5年期LPR利率必要性，首要的是推動各地因城施策，用好用足穩樓市一攬子政策措施。

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編輯：姚卓然

中國市場 經濟數據表現 中國 LPR
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