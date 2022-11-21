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【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股

股市 09:02 2022/11/21

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【大行看法】洪灝：恒指料已見底、未來交易區間介乎16000至23000點　傾向兩板塊更勝價值股

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表2023年展望，指出恒指10月底遭大拋售期間觸及的約15000點應是當前周期的低點，未來交易區間介乎16000至23000點，這即意味波動範圍在下跌約11%和上漲27.8%之間，並漸進傾向於週期性、成長型板塊相對於防禦性、價值型板塊。

他亦表示，按其追蹤每三至四年一輪中國經濟短周期的專有EYBY模型正接近周期底部，預測上證綜合指數未來12個月的交易區間約在3,000至3500點，波動區間在下跌3%和上漲13%之間。

洪灝指，其基準情景是，中國將一波三折、循序漸進地重啟，中國房地產行業將在政策支持下緩慢復甦，而美國將在2023年步入衰退。

就中國方面，以房地產投資週期衡量的經濟短週期正接近其轉折點，但仍需助力去推動回升。隨著中國重啟和房地產恢復元氣，對周期性板塊的需求理應有所改善，增長也將受益。

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編輯：姚卓然

基金種類 經濟衰退 大行報告 洪灝 恒生指數 經濟

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