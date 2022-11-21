【港股市況】ATM跌3至5%　藍籌新貴逆市向好　恒指開市後跌逾500點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開逾300點。ATM跌近2%至逾4%，藍籌新貴逆市升好，康師傅 （00322） 升逾3%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，海爾智家 （06690） 升0.4%，恒指低開338點，開報17654點，科指跌2.8%，報3636點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：57】上周五尾市急跌的百心安 （02185） ，股價今早反彈逾22%，高見27元。

【09：54】樂普生物 （02157） 升逾18%，高見9.94元，觸發市調機制，成交541萬元。

【09：53】連日向上的三葉草生物 （02197） 回吐近一成，低見4.5元。

【09：51】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌逾5%，安踏 （02020） 跌4%，特步 （01368） 跌逾3%。

【09：46】大市跌勢略喘定，恒指跌約417點，報17575點，科指跌3.2%，報3623點。

【09：44】半新股雙財莊 （02321） 逆市升近6%，高見2.13元創上市後新高。

【09：41】濠賭股下跌，藍籌金沙 （01928） 跌逾半成，銀娛 （00027） 跌逾3%。另外，永利 （01128） 跌逾5%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾6%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.2%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾3%，中移動 （00941） 跌0.6%。

【09：35】恒指最新跌約560點，報17432點，科指跌4.2%，報3587點。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾5%，騰訊 （00700） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾4%。

【09：30】港股開市後跌逾500點。

【09：24】京東 （09618） 績後隨市低開逾3%。

【京東業績】京東低開近4% 第三季營收增11.4% 經調整淨利100億人幣勝預期

【京東業績】京東管理層：疫情料拖累第四季營收增速略放慢 內地復甦趨勢明顯惟速度難料

【09：21】ATM跌近2%至逾4%，藍籌新貴逆市升好，康師傅 （00322） 升逾3%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，海爾智家 （06690） 升0.4%，恒指低開338點，開報17654點，科指跌2.8%，報3636點。

【09：17】【LPR】中國11月LPR雙雙維持不變、符合預期 一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：13】期指低開205點，開報17788點。

【09：03】【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動 傾向兩板塊更勝價值股

【09：03】【大行看法】法巴譚慧敏：成交回升因外資回頭入市 科技股宜逢低搏反彈

【08：43】【大行看法】晉裕黃子燊：港股現水平上望空間有限 科技股短期見底

【08：35】康師傅 （00322） 、華潤萬象生活 （01209） 及海爾智家 （06690） 染藍，可留意相關股份表現。

【恒指季檢】恒指納入康師傅、華潤萬象生活及海爾智家 國指4隻換馬 中石油回歸國指

【08：34】【盈喜盈警】Apollo出行料全年轉賺不少於4000萬元 一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【08：31】恒指黑期跌約71點，報17901點，道指期貨跌56點，報33719點。

【07：59】【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業交易終止

【07：54】【金礦股】招金大股東擬增持不超2%公司股份

【07：45】【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股 一手入場費約4032元

【07：45】港股ADR收報17950點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.66元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.14元，較港收市價低4.66元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報78.68元，較港收市價低1.27元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩