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【港股市況】內地疫情累濠賭餐飲股挫　滙豐、中移動逆市向好　恒指跌幅收窄至300點內（不斷更新）

股市 14:09 2022/11/21

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港股市況不斷更新

市場關注內地疫情，港股半日跌逾300點。ATM跌0.6%至逾4%，濠賭內需餐飲股下跌，金沙 （01928） 、海底撈 （06862） 分別跌逾6%。藍籌新貴個別發展，康師傅 （00322） 升逾5%，華潤萬象生活 （01209） 跌1%，海爾智家 （06690） 半日無升跌。恒生指數低開338點，開市後曾跌逾500點，低見17389點，恒指半日跌376點，報17616點，成交640.4億元。科指跌2.9%，報3635點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：08】港股跌幅收窄至300點內，報17695點，跌296點，科指跌2.5%，報3649點。

【13：33】四大內銀個別發展，其中以中行 （03988） 表現最好，逆市升逾1%，建行 （00939） 升0.2%，工行 （01398） 跌0.5%，農行 （01288） 暫無升跌。

【13：25】快手 （01024） 午後轉升0.5%，高見54.6元。周杰倫與快手合作，19日在快手平台獨家播放「《周杰倫線上哥友會》」。數據顯示，直播在一個多小時中，最高同時在線人數一度達到1129萬人，總點贊數達到10.5億。

【13：12】部分濠賭股午後跌幅擴大，其中銀娛 （00027） 跌近7%，金沙 （01928） 跌近8%。考慮到內地包括珠海的疫情嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，所有由內地來澳人士，須在入境翌日起計第2天在本澳接受一次核酸檢測採樣；如當天沒有進行檢測，第3天將變為黃碼；如仍未檢測，第4天則變為紅碼。

【13：07】大市跌幅擴大至逾400點，報17551點，跌440點，科指跌3.6%，報3607點。

【13：05】金沙 （01928） 、海底撈 （06862） 午後初段跌逾7%。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後跌5%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：01】滙豐 （00005） 午後初段逆市升0.7%，中移動 （00941） 升0.5%。另一方面，友邦 （01299） 跌近3%，港交所 （00388） 跌逾3%。

【13：00】恒指午後初段跌約359點，報17633點，科指跌3%，報3628點。

【12：49】【中國經濟】上海等5個長三角市建設科創金融改革試驗區　鼓勵更多軟件、大數據、AI企業上市

【12：49】【國泰293】國泰航空：合資格駐港員工加薪3.3%兼派雙糧　「由求存走向復甦」

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

【12：28】【生科股】瑞科生物：首批九價HPV疫苗峰值產能提高至年產2,000萬劑

【12：00】恒指半日跌376點，報17616點，成交640.4億元。科指跌2.9%，報3635點。ATM跌0.6%至逾4%，濠賭內需餐飲股下跌，金沙 （01928） 、海底撈 （06862） 分別跌逾6%。藍籌新貴個別發展，康師傅 （00322） 升逾5%，華潤萬象生活 （01209） 跌1%，海爾智家 （06690） 半日無升跌。

【11：51】【財富管理】宏利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利

【11：45】中芯國際 （00981） 逆市向好升0.7%，高見17.2元，已暫為表現最好藍籌。

【11：44】恒指中午收市前跌約480點，報17512點，科指跌3.7%，報3605點。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌0.8%，深證跌0.8%，創業板指跌0.4%。

【11：26】京東物流 （02618） 績後跌逾5%，低見13.62元。

【京東系】京東物流第三季營收增38.9%　經調整淨利4.47億人幣

【11：21】國泰 （00293） 跌逾2%，低見7.28元。

【國泰293】國泰航空10月日均客量重返1萬以上　料下半年業績改善、全年仍錄大額虧損

【11：18】銀娛 （00027） 最新跌6%，金沙 （01928） 跌近7%。

【11：10】恒指最新跌約515點，報17477點，科指跌3.9%，報3597點。

【10：57】【世界盃2022】卡塔爾禁酒　贊助商百威仍可賣無酒精Bud Zero　百威亞太股價跌逾6%

【10：54】藍籌新貴個別發展，康師傅 （00322） 最新升半成，華潤萬象生活 （01209） 轉跌逾1%，海爾智家 （06690） 轉跌0.6%。

【10：48】內房股中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌3%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌近半成，龍湖 （00960） 跌逾5%。

【10：36】內航股下跌，南航 （01055） 跌近4%，東航 （00670） 跌逾2%，國航 （00753） 跌逾3%。

【10：32】招金 （01818） 控股股東將增持最多2%股權，招金股價逆市升3%，高見8.31元。

【10：29】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.8%，大市跌幅略收窄至約400點。

【10：24】CLSA PREMIUM （06877） 逆市造好，股價今早再升逾35%，高見0.18元。

【10：21】【內地疫情】封城檢測重挫濠賭餐飲、海底撈插8%　內地新冠疫情增逾2.4萬宗、半年來再添1死

【10：13】美團 （03690） 、京東 （09618） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，小米 （01810） 跌4%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【10：10】餐飲股下挫，其中海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520） 跌逾9%，九毛九 （09922） 跌逾7%。

【09：57】上周五尾市急跌的百心安 （02185） ，股價今早反彈逾22%，高見27元。

【09：54】樂普生物 （02157） 升逾18%，高見9.94元，觸發市調機制，成交541萬元。

【09：53】連日向上的三葉草生物 （02197） 回吐近一成，低見4.5元。

【09：51】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌逾5%，安踏 （02020） 跌4%，特步 （01368） 跌逾3%。

【09：46】大市跌勢略喘定，恒指跌約417點，報17575點，科指跌3.2%，報3623點。

【09：44】半新股雙財莊 （02321） 逆市升近6%，高見2.13元創上市後新高。

【09：41】濠賭股下跌，藍籌金沙 （01928） 跌逾半成，銀娛 （00027） 跌逾3%。另外，永利 （01128） 跌逾5%，美高梅 （02282） 跌逾4%，澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾6%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.2%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾3%，中移動 （00941） 跌0.6%。

【09：35】恒指最新跌約560點，報17432點，科指跌4.2%，報3587點。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾5%，騰訊 （00700） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾4%。

【09：30】港股開市後跌逾500點。

【09：24】京東 （09618） 績後隨市低開逾3%。

【京東業績】京東低開近4%　第三季營收增11.4%　經調整淨利100億人幣勝預期

【京東業績】京東管理層：疫情料拖累第四季營收增速略放慢　內地復甦趨勢明顯惟速度難料

【09：21】ATM跌近2%至逾4%，藍籌新貴逆市升好，康師傅 （00322） 升逾3%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，海爾智家 （06690） 升0.4%，恒指低開338點，開報17654點，科指跌2.8%，報3636點。

【09：17】【LPR】中國11月LPR雙雙維持不變、符合預期　一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：13】期指低開205點，開報17788點。

【09：03】【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股

【09：03】【大行看法】法巴譚慧敏：成交回升因外資回頭入市　科技股宜逢低搏反彈

【08：43】【大行看法】晉裕黃子燊：港股現水平上望空間有限　科技股短期見底

【08：35】康師傅 （00322） 、華潤萬象生活 （01209） 及海爾智家 （06690） 染藍，可留意相關股份表現。

【恒指季檢】恒指納入康師傅、華潤萬象生活及海爾智家　國指4隻換馬　中石油回歸國指

【08：34】【盈喜盈警】Apollo出行料全年轉賺不少於4000萬元　一文看清港股季度盈喜盈警（不斷更新）

【08：31】恒指黑期跌約71點，報17901點，道指期貨跌56點，報33719點。

【07：59】【國美493】國美零售向大股東黃光裕收購兩物業交易終止

【07：54】【金礦股】招金大股東擬增持不超2%公司股份

【07：45】【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元

【07：45】港股ADR收報17950點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.66元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.14元，較港收市價低4.66元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報78.68元，較港收市價低1.27元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆向好，道指一度升281點，其後升幅收窄，納指曾升1%後轉跌，收市接近持平。道指升199點或0.6%，報33745點。標指升18點，報3965點。納指升1點，報11146點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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