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【芯片大戰】張忠謀：美國歡迎台積電亞利桑那州建廠計劃　擬建3納米產能

股市 14:43 2022/11/21

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【芯片大戰】台積電創始人張忠謀稱美國政府歡迎台積電亞利桑那州建廠計劃

台積電（美：TSM）創始人張忠謀表示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）對台積電在亞利桑那州設立第二家晶片廠的決定表示歡迎，並重申了美國政府幫助台灣的決心。張忠謀周一接受台灣傳媒訪問時指，台積電亞利桑那州會先建立5納米製程產能，是美國本土最先進的芯片制程技術，在完成該建設後會進一步建立3納米晶圓廠。

揚言美國廠房生產成本　貴台灣至少50%

張忠謀周六作為台灣代表出席曼谷APEC會議並發表講話，當時他已表示，已向賀錦麗發出邀請，讓美國商務部長出席下月為120億美元的芯片廠舉行的慶祝典禮。

台積電在美國亞利桑那州製造芯片的成本可能比台灣至少高50%，但這並不妨礙台積電將更多的生產轉移到美國，張忠謀表示，「這對美國非常重要，也非常需要」。

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【芯片大戰】台積電10月銷售額增長56%　電子產品需求持續下滑

編輯：姚卓然

 

台灣 科技產品 地緣政治 美股 外交 科技戰 賀錦麗 亞利桑那 台積電（美：TSM） 晶片

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