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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元 （第二版）

新股IPO 13:31 2022/11/21

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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元

力勤資源 （新上市編號︰02245） 今日（21日）起至24日招股。內地鎳全產業鏈公司力勤資源計劃發行近2.33億股，一成於香港作公開發售，集資最多46.42億元，招股價介乎15.6元至19.96元，每手200股，一手入場費4032.24元。力勤資源預期將於12月1日掛牌。中金、招銀國際為保薦人。力勤指鎳價將回落，今年每噸均價介乎2.1萬至2.2萬美元，料明年將回落至約2萬美元，2024年更跌至1.8萬美元。

力勤資源收入主要來自鎳產品貿易及生產，其次是設備製造及銷售以及其他業務，貿易及生產收入佔比分別為70%及20%。集團董事長蔡建勇預計，OBI奧比島生產線未來兩年內可增10倍產能至40萬噸鎳，全球年產量約270萬噸，集團去年產能為3.7萬噸。奧比島約有20條生產線，當中8條已作生產，餘下12條料於明年首季動工，項目為未來利潤重要因素，有信心明年利潤能增幾倍；在產能合作下，集團料半年後再有新產品產品推出，年底硫酸鎳產品亦將推出。

早期港股受波動，蔡建勇指公司具盈利及技術支持為上市好時機，不受市場波動，加上市場具成熟資本，相信投資者能判斷。今年首6個月收入99.78億元人民幣，按年增長1.44倍，母公司擁有人應佔利潤13.5億元人民幣，按年升14.7倍。

所得款項淨額約56.4將用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設，24%將用於向CBL（其與寧德時代）成立的合營企業額外注資，9.6%用於位於印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數股權投資，10%用作營運資金及作一般公司用途。

註：第二版加入記者會管理層回應

【新股IPO】鎳生產商力勤資源通過上市聆訊　上半年純利增逾14倍

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】恒指新貴出爐怎部署？ 京東績後買賣策略分析

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