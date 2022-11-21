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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元

新股IPO 07:41 2022/11/21

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【新股IPO】鎳生產商力勤資源2245今日起招股　一手入場費約4032元

力勤資源 （新上市編號︰02245） 今日（21日）起至24日招股。內地鎳全產業鏈公司力勤資源計劃發行近2.33億股，一成於香港作公開發售，集資最多46.42億元，招股價介乎15.6元至19.96元，每手200股，一手入場費4032.24元。力勤資源預期將於12月1日掛牌。中金、招銀國際為保薦人。

力勤資源收入主要來自鎳產品貿易及生產，其次是設備製造及銷售以及其他業務。今年首6個月收入99.78億元人民幣，按年增長1.44倍，母公司擁有人應佔利潤13.5億元人民幣，按年升14.7倍。

所得款項淨額約56.4將用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設，24%將用於向CBL（其與寧德時代）成立的合營企業額外注資，9.6%用於位於印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數股權投資，10%用作營運資金及作一般公司用途。

【新股IPO】鎳生產商力勤資源通過上市聆訊　上半年純利增逾14倍

【新股IPO】高視醫療通過上市聆訊　上半年虧損擴大46%

【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份通過上市聆訊　連續3年半虧損、料全年亦為虧損（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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