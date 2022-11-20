【FTX爆煲】FTX被盜以太幣突被換成Alameda關聯代幣　欠50大債權人近31億美元

連環爆出負面消息的加密貨幣交易所FTX在今月11日申請破產後即遭到入侵，被盜走超過6億美元資金，《CoinDesk》最新報道指，有神秘人開始將價值數百萬美元的被盜以太幣（ETH） 再兌換成Ren Bitcoin （renBTC），這是一種在其他區塊鏈上代表比特幣的代幣。

據報道，上周四（17日）已有人將FTX被盜資金中約740 萬美元的 BNB 代幣，轉換為以太幣（ETH） 和BUSD，今次再將涉事以太幣換為Ren Bitcoin （renBTC）。

Ren 開發團隊加入曾加入SBF 旗下Alameda Research

值得留意是，去年FTX 創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下Alameda Research曾表示，已獲Ren 開發團隊加入，會將致力將 Ren 應用擴展到多個區塊鏈。區塊鏈數據顯示，在香港時間周日下午3時 27分，有黑客將 5,000 多個以太幣轉移到一個新錢包中，然後通過三筆單獨的交易將額外的 35,000 以太幣轉移到該錢包。

據新錢包的鏈上分析顯示，黑客開始使用去中心化交易聚合器 1inch 將以太幣轉換為 renBTC。在此類交易的第一筆交易中，4,000 個以太幣被轉換為wBTC，這是另一種代表比特幣的代幣，然後轉換為 renBTC。

FTX前50大債權人近31億美元 正戰略審查全球資產

陷入財困的FTX早前正式申請破產保護，FTX 在周末期間向法庭提交文件，當中提到FTX 欠下其前50大債權人近31億美元，但未有透露債權人名字。FTX表示，已經針對其全球資產展開戰略審查，並準備出售或重組部分業務。

FTX及其附屬公司11月11日申請破產，估計約100萬客戶及投資者面臨數十億美元損失。FTX 新任CEO John Ray稱，公司正探索出售部分業務、資本重組或其他戰略交易。

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編輯：李哲毅