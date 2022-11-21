【大行看法】晉裕黃子燊：港股現水平上望空間有限　科技股短期見底

恒指連升三個星期，由上月底低位14597點回升超過2成，晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊認為今浪升勢與3月時的反彈類似，現時反彈幅度也與當時接近，升幅飽和下，現水平上望空間變得有限。

美滙轉弱並非長期性

黃子燊認為外圍仍處於加息周期，美股雖有反彈，但流動性正在收緊，對港股屬拖累因素，對市況難言樂觀。雖然近期美滙指數回落，歷史數據顯示美滙指數弱勢，會對港股有幫助，但這些跡象並非長期性，聯儲局只是放慢加息步伐，而非在利率政策上轉向，故對風險資產難有太多反彈。

但他認為港股與3月的反彈浪一樣，會先徘徊在高位一段時間，其實再等新消息和市場氣氛轉變才決定下一個方向，故短期未必出現很大調整。但他提醒市況基本面仍然偏弱，年底前仍有可能出現對市況不利消息。

至於近期大反彈的科技股，黃子燊指板塊對利率比較敏感，估值模式受利率變化影響，今次反彈除受惠外圍加息步伐有機會放緩外，中國科網政策風險大致釋放亦有利行業發展，只是環球加息周期未完，科技股只是短期見底，往後仍會受壓。

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編輯：葉志偉