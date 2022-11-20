▲ 【百度9888】百度11.22公布染藍後首份季績 券商料疫情衝擊廣告及雲業務、利潤率續改善

百度 （09888） （美：BIDU）周二（22日）公布染藍後首份季績，券商普遍料內地宏觀因素拖累廣告市場表現，百度廣告收入跌幅按季放緩，而疫情造成部分雲項目部署中斷，但看好百度利潤率表現。

據彭博數據，市場平均料百度第三季營收317.72億元（人民幣，下同），按年跌0.5%；列賬淨利37.98億元，去年同期蝕165.59億元；經調整淨利55.1億元，按年增8.2%。

摩通：關鍵垂直行業復甦較預期溫和

摩通上月中旬發表報告，將百度目標價由195元降至165元，維持超買評級。摩通下調百度第3季核心廣告和雲的收入預測，認為關鍵垂直行業需求復甦較預期溫和，不過由於成本優化措施，嚴控百度雲、愛奇藝（美：IQYI）等，百度利潤率仍有上行空間。

摩通將百度第3季核心廣告收入增長由0%降至負5%，認為上季行業廣告支出更為謹慎，內地疫情零星重燃，預計旅遊和特許經營等百度主要廣告客戶將仍然低迷，料在今季才或可恢復到持平至正增長。

百度專注削減部分虧損雲項目 下半年整體利潤率略提高

摩通又預計，百度第3季雲收入增長放緩至20%多，因為經濟前景疲軟導致支出放緩，疫情拖累部分項目部署中斷，百度料會繼續專注削減部分無利可圖項目，帶動分部利潤率提升。報告認為，配合運營支出優化，利潤率方面可能存在上行空間。

另外，摩通將百度今年收入及調整後淨利分別下調 3%和3%，主要受累疫情捲土重來和宏觀壓力，但由於成本優化，預計下半年整體利潤率將略有提高。

巴克萊：宏觀經濟疲軟 下調百度下半年收入

巴克萊上月中旬發表報告，基於宏觀經濟疲軟和清零政策下，下調第3、4季收入預測，預計利潤率持平，重申超配評級，並將目標價由235美元降至146美元。

巴克萊將百度第3季核心廣告收入按年跌幅預測，由低個位數降至中個位數，而雲項目延遲部署，百度雲增長或放緩至20%左右，巴克萊預計，成本控制仍然是百度關鍵重點，儘管收入疲軟，但料百度下半年經調整經營利潤率符合預期。

野村：百度第4季受惠消費情緒復甦 但將受制疫情發展

野村上月中旬發表報告料核心收入或按年持平，經營溢利率按年收窄1個百分點至23%。野村預計，百度第三季核心廣告收入的按年跌幅為7%，較次季的跌10%有改善。野村預計，消費情緒逐步復甦，百度業務或在第4季回升，但仍受制於疫情發展及防疫政策。

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編輯：李哲毅