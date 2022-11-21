【大行看法】法巴譚慧敏：成交回升因外資回頭入市　科技股宜逢低搏反彈

大市上周成交顯著回升，更有兩個交易日出現逾2,000億元成交。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏指，內地防疫政策放寬及當局希望挽救房地產市場，令早前對前景過於悲觀的外資回頭，故資金流出現變化，是多了外國投資者投入市場。

市況缺新催化劑 短期或整固

但她坦言中資股彈升逾20%後，缺乏新催化劑，除非中概股的審計報告有新消息傳出，否則市況短期或出現整固局面。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 上周公布的季度業績均較市場預期優勝，譚慧敏認為科技股的催化劑只屬短暫，仍然擔心內地經濟對科技企業盈利有影響。科技股較適合的投資策略是逢低位入市搏反彈。

內房要觀察大型民企資金流動性

至於備受關注的內房行業，她認為中央政策是救樓市多於救企業，要先確保項目完工交付，中線仍需要觀察大型民企發展商的資金流動性是否有改善，以及海外美元債是否有違約情況。

譚慧敏坦言短期市況仍會波動，加上疫情在冬天有機會惡化，選股會選擇政策受惠板塊，相對較穩陣，可留意電動車產業鏈和綠色能源主題的相關股份。

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編輯：葉志偉