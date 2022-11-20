  • 24°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 23:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外圍一周前瞻】美股本周3日半市　世杯+感恩節料交投轉靜　儲局周四公布會議紀錄

宏觀解讀 23:07 2022/11/20

分享：

分享：

世界杯開波，加上適逢感恩節假期，美股本周三日半市，分別是周四（25日）休市，周五（26日）只有半日市，料交投轉靜。周四凌晨聯儲局亦會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多聯儲局官員對通脹及利率的最新取向，芝商所（CME）數據顯示，市場預期聯儲局未來兩次會議有4成機率合共僅加息0.75厘，仍有6成機會合共加息1厘甚至更多。

近期不少儲局成員都在公開場合上有「放鷹」言論，但亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克則逆向而行，表示贊成放慢加息步伐，認為聯儲局再加息幅度不應超過1厘，以確保經濟最終可以軟着陸。

官員預期12月加息幅度或僅0.5厘

他在公開演講中坦言若再加息0.75厘至1厘，該水平的政策利率將足以在合理時間範圍內抑制通脹。他希望聯儲局在未來幾次會議繼續將利率提高至4.75厘至5厘，然後當局將按兵不動一段長時間，以這個利率水平對物價施加下行壓力。

博斯蒂克指未來幾周的經濟發展如果與他預期的相若，會樂意在下次議息會議中放棄加息0.75厘，亦即是加息幅度或放緩至0.5厘。

本周美國亦會公布11月PMI數據及10月新屋銷售數據，市場預期11月製造業PMI將跌至50，剛好介乎榮枯綫之間。10月新屋銷售預期會由9月60.3萬間，下降至57萬間，兩項數據均反映美國經濟在大幅加息後出現顯著放緩。

本周美國重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
21/11/2022 業績：富途（盤前）；ZOOM，戴爾電腦（盤後）
22/11/2022 10月里士滿聯儲製造業指數 -8 -10
23/11/2022 10月耐用品訂單初值（按月） 0.4% 0.4%
首次申領失業救濟金人數 22.5萬 22.2萬
連續申領失業救濟金人數 152萬 150.7萬
11月標普美國製造業PMI初值 50 50.4
11月標普美國服務業PMI初值 48 47.8
11月密西根大學市場氣氛終值 55 54.7
10月新屋銷售 57萬間 60.3萬間
24/11/2022 聯儲局公布議息會議紀錄

相關文章：

【世界杯2022】百威作世界杯贊助商遭卡塔爾禁酒令　贊助費涉7500萬元

【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時　先行沽股套現約23億元

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 美股 經濟 議息 通脹 美國聯儲局

上一篇文章

【FTX爆煲】FTX被盜以太幣突被換成Alameda關聯代幣　欠50大債權人近31億美元

下一篇文章

【百度9888】百度11.22公布染藍後首份季績　券商料疫情衝擊廣告及雲業務、利潤率續改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】網傳滙豐尚玉12月起取消　大學畢業生投選十大最後悔科目
【Morning精點】網傳滙豐尚玉12月起取消　大學畢業生投選十大最後悔科目
【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時　先行沽股套現約23億元
【FTX爆煲】WSJ：FTX創辧人「薯條哥」據報於去年10月公司進行融資時　先行沽股套現約23億元
【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」　期望較元宇宙更快帶來收入增長
【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」　期望較元宇宙更快帶來收入增長
【騰訊700】未來5年無望再登600元？　騰訊總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權
【騰訊700】未來5年無望再登600元？　騰訊總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權
【0+0】盧寵茂：討論0+0或0+3屬低智　現階段不可能取消對入境旅客做核酸檢測的要求
【0+0】盧寵茂：討論0+0或0+3屬低智　現階段不可能取消對入境旅客做核酸檢測的要求
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款