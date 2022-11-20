【外圍一周前瞻】美股本周3日半市　世杯+感恩節料交投轉靜　儲局周四公布會議紀錄

世界杯開波，加上適逢感恩節假期，美股本周三日半市，分別是周四（25日）休市，周五（26日）只有半日市，料交投轉靜。周四凌晨聯儲局亦會公布11月的議息會議紀錄，投資者可從中了解更多聯儲局官員對通脹及利率的最新取向，芝商所（CME）數據顯示，市場預期聯儲局未來兩次會議有4成機率合共僅加息0.75厘，仍有6成機會合共加息1厘甚至更多。

近期不少儲局成員都在公開場合上有「放鷹」言論，但亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克則逆向而行，表示贊成放慢加息步伐，認為聯儲局再加息幅度不應超過1厘，以確保經濟最終可以軟着陸。

官員預期12月加息幅度或僅0.5厘

他在公開演講中坦言若再加息0.75厘至1厘，該水平的政策利率將足以在合理時間範圍內抑制通脹。他希望聯儲局在未來幾次會議繼續將利率提高至4.75厘至5厘，然後當局將按兵不動一段長時間，以這個利率水平對物價施加下行壓力。

博斯蒂克指未來幾周的經濟發展如果與他預期的相若，會樂意在下次議息會議中放棄加息0.75厘，亦即是加息幅度或放緩至0.5厘。

本周美國亦會公布11月PMI數據及10月新屋銷售數據，市場預期11月製造業PMI將跌至50，剛好介乎榮枯綫之間。10月新屋銷售預期會由9月60.3萬間，下降至57萬間，兩項數據均反映美國經濟在大幅加息後出現顯著放緩。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 21/11/2022 業績：富途（盤前）；ZOOM，戴爾電腦（盤後） 22/11/2022 10月里士滿聯儲製造業指數 -8 -10 23/11/2022 10月耐用品訂單初值（按月） 0.4% 0.4% 首次申領失業救濟金人數 22.5萬 22.2萬 連續申領失業救濟金人數 152萬 150.7萬 11月標普美國製造業PMI初值 50 50.4 11月標普美國服務業PMI初值 48 47.8 11月密西根大學市場氣氛終值 55 54.7 10月新屋銷售 57萬間 60.3萬間 24/11/2022 聯儲局公布議息會議紀錄

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編輯：葉志偉