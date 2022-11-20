【小米1810】小米第3季業績11.23出爐　期內加快手機清貨節奏、新興市場需求疲弱

▲ 【小米1810】小米第三季業績11.23出爐 期內加快手機清貨節奏、新興市場需求疲弱

內地手機品牌小米 （01810） 周三（11月23日）公布第3季業績，多間券商趁績前下調小米目標價，預計宏觀逆風壓抑消費需求，小米手機短期平均售價（ASP）及出貨量仍受壓。

據彭博數據，市場平均料小米第3季營收701.62億元（人民幣，下同），按年增27.8%；列賬淨利18.49億元，按年增133.3%；經調整淨利19.86億元，按年跌61.6%。

中金：手機存貨出清節奏或加速 ASP有所下降

中金今月初發表報告指，考慮到小米手機市場需求低迷及新業務投入，分別下調今、明兩年經調整淨利潤12.7%及20.4%至90.37及120.92億元將小米目標價降14.7%至14.5港元，維持「跑贏行業」評級

中金認為，小米第3季手機出貨量跌幅少過全球平均水平，而出貨量按季上升、市佔率按年穩定體現出公司的競爭力和經營韌性，考慮到小米期內在海外無發布重點新機，預計手機ASP有所下降，智能手機收入按年下降11.6%至422.69 億元。該行又料，小米促銷活動持續，預計手機存貨出清節奏或加快，手機毛利率下降3.8個基點至9.0%。

美銀證券：新興市場需求疲弱 內地庫存回落至健康水平

美銀證券將目標價由9.1元降至8元，維持「跑輸大市」評級。該行稱，小米上季手機出貨量疲軟，不利期內毛利及盈利，預計小米第3季整體營收跌1成，考慮到小米進行海外促銷、以及電動車第新業務的營運支出，預計小米經營利潤率約2.5%。

美銀將小米2022年至24年盈利預測下調7%至12%。該行認為，小米正在消化海外庫存，但新興市場面臨需求疲弱、美元匯率走強及競爭加強等，而內地庫存則已回落至相對健康水平，但需求仍未見復甦跡象，而且宏觀環境具不確定，預計小米明年盈利能見度仍較低。

高盛：小米第3季核心淨利潤或錄按季改善

高盛今月初也將小米目標價由14.7元下調至13元 ，維持「買入」評級。高盛認為，疫情、地緣政治緊張及通脹為小米需求帶來挑戰，但料小米核心淨利潤次季已觸底，料第3季或錄按季改善。高盛預計上季營收704億元，按年跌約1成，按季持平，同時將2022失許至2024年的營收預測下調2%至6%；經調整淨利潤率預測下調10個基點至40個基點。

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編輯：李哲毅