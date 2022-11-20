▲ 【美團3690】美團11.25壓軸公布第3季業績 預計外賣到店復甦良好、關注9月起疫情重燃影響

「ATM」美團 （03690） 周五（25日）壓軸公布業第三季業績，券商普遍認為，美團7、8月恢復良好，但9月起疫情重燃抑制反彈節奏，隨着更多城市在10月曾實施封控，預計美團疲軟情況或延續。

據彭博數據，市場平均料美團第三季營收623.90億元（人民幣，下同），按年增27.8%；列賬虧損9.87億元，按年收窄90.1%；經調整淨利8.38億元，去年同期蝕55.27億。

高盛估上季經調整EBIT盈虧平衡 疫情疲軟延到第四季

高盛今月初發表報告，預計美團第三季營收增長25%；經調整EBIT料盈虧平衡，疫情拖累下，美團疲軟情況或延續到第四季。高盛指出，內地冬季再爆疫情，不利到店活動，加上內地或待明年次季才會再逐步放寬防疫限制，將美團業務復甦預測時間表推遲大約一年，將2023年外賣定單量預測由32%降至12%，而2024年則由16%增至25%。

招商證券：8月起海南等多地管控趨嚴

招商證券認為，美團上季仍有反彈，受疫情影響，外賣單量及到店業務恢復略低於預期，美團閃購保持高速增長，新業務經營效率明顯提升。該行稱，8月起海南等多地管控趨嚴，疫情拖慢到店收入和外賣單量增速恢復，另外預計上季美團優選等新業務營收增38.0%，經營虧損收窄至72.5 億元（人民幣，下同）。

花旗：10至11月疫情防控影響更廣泛

內地疫情重燃不利美團業務，花旗發表報告指，內地部分地區實施封鎖措施，美團上季業務或受負面影響，隨着更多城市實施封控，預計10至11月的影響範圍更加廣泛，造成餐廳營業、交付及旅遊中斷，拖累第四季交易量及需求，下調今年末季收入及利潤預測。社區電商繼續成為新戰場，花旗預計，美團上季新業務營收仍按年升39%，而經營虧損則收窄至74億元。

騰訊分派美團對基本面前景影響不大

騰訊 （00700） 上周宣布實物分派美團持股，市場關注騰訊及美團的合作模式會否改變。

大摩上周發表報告認為，分派美團持股或影響美團短期市場情緒，但同時可消除不明朗因素，從騰訊分派京東 （09618） 可看到，市場最終反應會好過預期。大摩認為，美團長期基本面前景不太可能改變，內地調整防疫限制後，有利美團明年增長再加速。

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編輯：李哲毅