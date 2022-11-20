旅遊業漸復甦 昂坪360獲多個訪港旅行團查詢 今率先接待疫情後首團泰國入境旅客

昂坪360於今天 (20日 ) 接待了自疫情以來首個到訪昂坪360的入境旅行團，該來自泰國的旅行團合共約40多名旅客，公司亦派出代表亦向他們致送紀念品，歡迎他們到訪、以及答謝他們的支持。

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昂坪360喜見本港旅遊業開始進入復甦的步伐，公司近期亦陸續接獲有關訪港旅行團的查詢，表示有興趣於12月份到訪。昂坪360作為香港其中一個主要的旅遊景點，非常歡迎來自世界各地遊客來臨，期望在進一步放寬入境旅遊措施後，能為本地的旅遊業注入新動力。

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記者：張以正