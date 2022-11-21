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英國男子誤移植患癌腎臟離世 全球僅11宗

環球社會熱點 08:35 2022/11/21

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英國近日發生重大醫療失誤，一名49歲男子接受腎臟移植手術後，發現腎臟出現1厘米的病變。但醫護人員無法找出原因，男子在手術後不到一年離世。屍檢報告發現，死者錯誤移植患癌腎臟，其餘兩名接受來自相同捐贈者的患者亦被發現患癌。

英王查理斯實施「鵝肝禁令」 不得在王室居所進食 【下一頁】

來自倫敦西部的男子Parminder Singh Sidhu，在30多歲時出現腎臟問題，於2005年在家鄉印度已接受腎臟移植手術。但他的腎臟近年再出現問題，要定期洗腎。Sidhu去年4月決定在歐洲最大的腎移植中心之一、英國著名醫院Hammersmith Hospital再一次接受腎臟移植。

Sidhu完成移植手術後，在頭幾次掃描中發現有約1厘米的囊腫，但醫生向他聲稱完全沒有問題，錯過揭發患癌先兆。

Sidhu冬季開始臀部出現疼痛，去年年底進一步掃描顯示移植的腎臟生長至7厘米，醫生才驚覺當日微小病變，是一種具高度攻擊性的癌症，直接從供體器官中生根發芽。他今年1月完成切除腎臟手術，但醫生再次未能發現癌症已經擴散到其脊柱，Sidhu最終在3月離世，享年49歲。

卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼 【下一頁】

屍檢報告證實，Sidhu死於器官移植手術所發生的公認、但非常罕見併發症。據悉，全球只有11宗因錯誤移植患癌器官死亡的個案，另外兩名接受同一捐贈者器官的患者後來被發現患癌。

調查指捐贈者本人沒有癌症病史或跡象，加上捐贈者死於頭部受傷，醫護人員無法得知有患癌。

帝國理工學院健康保健NHS Trust、顧問移植外科醫生Frank Dor表示，當初完全沒有發現捐贈者患癌，強調已考慮所有已知因素，現時回想起來，亦無法得出任何不應進行移植手術的理由。

責任編輯：郭麗明

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