【香港創意】第 24屆DigiCon6 ASIA 亞洲短片比賽 日本蟬聯全場大獎 香港奪金獎
表揚亞洲動畫及短片創作的「DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲短片大獎，今屆（第 24 屆）剛在昨日（19日）星期六於東京公布結果。日本的金子勲矩（Isaku Kaneko）憑作品《Magnified City》奪「全場大獎（Asia Grand Prize）」。
《Magnified City》屬奇幻風的動畫作品，由一個帶著放大鏡的主角遊走城市，內容有很多隱喻，帶出粉飾太平、群眾壓力等議題。評委會主席杉野希妃讚揚短片世界觀獨特，每格都是藝術品，美麗而激烈。
DigiCon6 ASIA 由日本廣播機構 TBS 贊助，由 2000 年籌辦，由專業或業餘人士提供最長 15 分鐘的短片（動畫實攝均可）；今屆有 16 個亞洲國家和地區參加區域總選，作品量達 1,479 份，連續 3 年增加。參與地區包括：馬來西亞、印尼、韓國、泰國、新加坡、伊朗、伊拉克等，孟加拉和伊拉克更是今年首度參賽。
因新冠肺炎疫情爆發，這是 3 年來首次有「真人」參與者，共約 100 名參賽者和評審出席東京舉行的頒獎禮，對上一次有實際觀眾和參賽者到場已是第 21 屆（2019 年），該屆更是首次移師香港「大館」舉行。另香港分區賽則由特區政府的「創意香港」贊助，勝出者代表香港親身參與在日本東京的亞洲總選。
藉主場之利的日本，在去年（第 23屆）和今年連續兩屆奪得全場大獎，但香港亦在第 21 及 22 屆奪得「全場大獎（Grand Award）」，今年亦憑傅詠欣的《My Dear Son》「大賞金獎（Asia Gold）」，足證香港數碼內容創作水平，但要製作長片甚至商業大作，規模和資源似乎仍有待提升。此外，StepC. 張小踏及點五製作的的吳啟忠（Tommy） 亦憑《Everywhere》獲本屆的 That's Entertainment! 獎。
值得一提，三大華語文化地區（台灣、中國和新加坡）今年榜上無名，其中印度和中國歷屆均有作品得獎，但今年則名落孫山，反而老撾和蒙古則有作品入選，可見競爭激烈。
記者：梁海成
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