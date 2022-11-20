【香港創意】第 24屆DigiCon6 ASIA 亞洲短片比賽　日本蟬聯全場大獎　香港奪金獎





《Magnified City》屬奇幻風的動畫作品，由一個帶著放大鏡的主角遊走城市，內容有很多隱喻，帶出粉飾太平、群眾壓力等議題。評委會主席杉野希妃讚揚短片世界觀獨特，每格都是藝術品，美麗而激烈。



DigiCon6 ASIA 由日本廣播機構 TBS 贊助，由 2000 年籌辦，由專業或業餘人士提供最長 15 分鐘的短片（動畫實攝均可）；今屆有 16 個亞洲國家和地區參加區域總選，作品量達 1,479 份，連續 3 年增加。參與地區包括：馬來西亞、印尼、韓國、泰國、新加坡、伊朗、伊拉克等，孟加拉和伊拉克更是今年首度參賽。



因新冠肺炎疫情爆發，這是 3 年來首次有「真人」參與者，共約 100 名參賽者和評審出席東京舉行的頒獎禮，對上一次有實際觀眾和參賽者到場已是第 21 屆（2019 年），該屆更是首次移師香港「大館」舉行。另香港分區賽則由特區政府的「創意香港」贊助，勝出者代表香港親身參與在日本東京的亞洲總選。 表揚亞洲動畫及短片創作的「DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲短片大獎，今屆（第 24 屆）剛在昨日（19日）星期六於東京 公布結果 。日本的金子勲矩（Isaku Kaneko）憑作品《Magnified City》奪「全場大獎（Asia Grand Prize）」。《Magnified City》屬奇幻風的動畫作品，由一個帶著放大鏡的主角遊走城市，內容有很多隱喻，帶出粉飾太平、群眾壓力等議題。評委會主席杉野希妃讚揚短片世界觀獨特，每格都是藝術品，美麗而激烈。DigiCon6 ASIA 由日本廣播機構 TBS 贊助，由 2000 年籌辦，由專業或業餘人士提供最長 15 分鐘的短片（動畫實攝均可）；今屆有 16 個亞洲國家和地區參加區域總選，作品量達 1,479 份，連續 3 年增加。參與地區包括：馬來西亞、印尼、韓國、泰國、新加坡、伊朗、伊拉克等，孟加拉和伊拉克更是今年首度參賽。因新冠肺炎疫情爆發，這是 3 年來首次有「真人」參與者，共約 100 名參賽者和評審出席東京舉行的頒獎禮，對上一次有實際觀眾和參賽者到場已是第 21 屆（2019 年），該屆更是首次移師香港「大館」舉行。另香港分區賽則由特區政府的「創意香港」贊助，勝出者代表香港親身參與在日本東京的亞洲總選。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3