  • 24°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

C朗美斯世紀「合作」 棋局擺設原來有玄機

環球社會熱點 09:05 2022/11/21

分享：

分享：

過去20年間，足球界最頂尖的兩名球員定必是葡萄牙球星C朗拿度與阿根廷球王美斯。兩人近日突然在社交平台上傳與對方的合照，原來是兩人合拍廣告的宣傳照。有眼利網民發現，照片中的棋局其實另有意思。

傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版） 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）上周六（19日）在Instagram突然發布與C朗（Cristiano Ronald）合照，相中兩人對坐，眼看在Louis Vuitton（LV）行李喼上擺放的棋局。同日，C朗亦有上傳相同照片。兩人均表明，今次是與LV合作的宣傳照片。

兩大球壇巨星合作旋即吸引大量目光及討論，美斯的帖文足有2406萬名IG用戶讚好，C朗的帖文讚好更是超過3,000萬。著名足球網站《433》更形容，兩人的合照是「世紀照片」。亦有網民指出，LV今次請兩位球星合作肯定所費不菲。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題 【下一頁】

眾多國際象棋愛好者發現，合照上的棋局正是31歲的國際象棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）於2017年時，與日裔美國頂尖棋手中村光在挪威對決時的棋局。卡爾森亦有轉發照片，並戲稱本時代的第二偉大對抗組合模仿最偉大的對抗。中村光則表示，難怪棋局如此「熟口面」。

當日的對決最終結果是和局，有人猜測棋局出現在合照正是想指兩人的偉大程度不分高下。C朗與美斯亦將各自代表國家，出戰估計是兩人最後一次的世界盃。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖）
2022/11/16
卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖）
C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻
2022/11/16
C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
2022/11/16
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊
2022/11/14
C朗感遭曼聯背叛 被當成代罪羔羊 不尊重現任領隊
Instagram突刪大量用戶 C朗一晚唔見300萬粉
2022/11/01
Instagram突刪大量用戶 C朗一晚唔見300萬粉

你可能感興趣

卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖）
17:10 2022/11/16
卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖）
C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻
12:21 2022/11/16
C朗開腔談喪子之痛 形容是生命中最艱難時刻
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
09:05 2022/11/16
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
網絡熱話 社交平台 美斯 C朗拿度 LOUIS VUITTON Instagram 阿根廷 葡萄牙 足球

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版）
傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月21日 時間09:00）
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠遭炮擊 IAEA促勿玩火（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠遭炮擊 IAEA促勿玩火（不斷更新）
【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼
【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
【世界盃2022】恐成災難 英媒指球迷投訴卡塔爾3大問題
拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿
拜登孫女白宮出嫁 未設採訪惹不滿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款