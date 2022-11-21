C朗美斯世紀「合作」 棋局擺設原來有玄機

過去20年間，足球界最頂尖的兩名球員定必是葡萄牙球星C朗拿度與阿根廷球王美斯。兩人近日突然在社交平台上傳與對方的合照，原來是兩人合拍廣告的宣傳照。有眼利網民發現，照片中的棋局其實另有意思。

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美斯（Lionel Messi）上周六（19日）在Instagram突然發布與C朗（Cristiano Ronald）合照，相中兩人對坐，眼看在Louis Vuitton（LV）行李喼上擺放的棋局。同日，C朗亦有上傳相同照片。兩人均表明，今次是與LV合作的宣傳照片。

兩大球壇巨星合作旋即吸引大量目光及討論，美斯的帖文足有2406萬名IG用戶讚好，C朗的帖文讚好更是超過3,000萬。著名足球網站《433》更形容，兩人的合照是「世紀照片」。亦有網民指出，LV今次請兩位球星合作肯定所費不菲。

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眾多國際象棋愛好者發現，合照上的棋局正是31歲的國際象棋世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）於2017年時，與日裔美國頂尖棋手中村光在挪威對決時的棋局。卡爾森亦有轉發照片，並戲稱本時代的第二偉大對抗組合模仿最偉大的對抗。中村光則表示，難怪棋局如此「熟口面」。

當日的對決最終結果是和局，有人猜測棋局出現在合照正是想指兩人的偉大程度不分高下。C朗與美斯亦將各自代表國家，出戰估計是兩人最後一次的世界盃。

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責任編輯：吳漢培