【英國王室】英王查理斯實施「鵝肝禁令」 不得在王室居所進食

英王查理斯三世熱愛大自然，經常就動植物保育及環保問題發表言論。善待動物組織英國分部近日在Twitter透露，查理斯已宣布擴大「鵝肝醬禁令」，禁止所有人在白金漢宮，或於其他王室住所進食鵝肝醬。

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查理斯三世（King Charles III）於2008年仍是王儲兼威爾斯親王時，已禁止克拉倫斯宮（Clarence House）御廚使用鵝肝醬煮食。善待動物組織（PETA）發言人上周六（19日）表示，英王將「鵝肝醬禁令」擴大至白金漢宮及所有王室成員寓所，一律不得使用或進食鵝肝醬。

PETA形容鵝肝醬是一種可鄙的產品，透過強行餵食鴨和鵝，直至牠們的肝臟膨脹至原來大小的十倍，然後才屠宰。

PETA為感謝查理斯的重大決定，將向英王贈送素食廚師Alexis Gauthier製作的「素鵝肝」以示致敬。PETA副總裁Elisa Allen亦鼓勵每位民眾跟隨英王步伐，由今年聖誕節開始，將鵝肝從餐牌剔除。

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英國現時禁止生產鵝肝，但容許鵝肝進口及銷售。

北愛民主統一黨（DUP）議員發文稱讚英王此舉，並敦促國會盡快行動禁止鵝肝銷售及進口。動物福利黨形容英王行動是「動物權益進步」，同時要求國會採取行動限制鵝肝進口及銷售。

與英國王室關係密切的品牌 Fortnum & Mason去年已宣布，將結束銷售鵝肝醬。

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責任編輯：郭麗明