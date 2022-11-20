美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷

美國科羅拉多州於當地時間上周六（19日）深夜爆發槍擊事件，導致多人死傷。當地警方表示，槍手已被拘捕，聯邦調查局（FBI）亦有派員到場協助。據悉，事發地點屬「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）夜店。

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科羅拉多州第二大城市科羅拉多泉（Colorado Springs）警方周日（20日）凌晨表示，上周六晚11時57分接報，指當地LGBT夜店Club Q於爆發槍擊。事件導致最少5人死亡，另有18人受傷，死傷者身份仍未公布。

警方指警員抵達現場後迅速發現槍手，並隨即拘捕對方。槍手已被送院治理，並遭警方扣押。警方已封鎖事發夜店周遭路段調查，並指FBI有派人到場協助。惟警方未有提及槍手作案動機。

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Club Q亦在社交平台發聲明，指對攻擊LGBT群體的事件感到心碎，向死難家及其家屬致以慰問。Club Q亦感謝多名在場客人的英勇行為，指對方成功迅速壓制槍手，阻止仇恨襲擊繼續蔓延。

根據Club Q宣傳資料，夜店標榜為男同性戀者及女同性戀者服務，不時舉辦主題活動，如卡啦OK及變裝騷等，亦有駐場唱片騎師。

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責任編輯：吳漢培

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