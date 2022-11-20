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美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷

環球社會熱點 19:00 2022/11/20

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美國科羅拉多州於當地時間上周六（19日）深夜爆發槍擊事件，導致多人死傷。當地警方表示，槍手已被拘捕，聯邦調查局（FBI）亦有派員到場協助。據悉，事發地點屬「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）夜店。

「女版喬布斯」獲判監逾11年 血液檢測公司Theranos騙案 【下一頁】

科羅拉多州第二大城市科羅拉多泉（Colorado Springs）警方周日（20日）凌晨表示，上周六晚11時57分接報，指當地LGBT夜店Club Q於爆發槍擊。事件導致最少5人死亡，另有18人受傷，死傷者身份仍未公布。

警方指警員抵達現場後迅速發現槍手，並隨即拘捕對方。槍手已被送院治理，並遭警方扣押。警方已封鎖事發夜店周遭路段調查，並指FBI有派人到場協助。惟警方未有提及槍手作案動機。

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美國發生校園槍撃案最少3死 非裔槍手在逃 【下一頁】

Club Q亦在社交平台發聲明，指對攻擊LGBT群體的事件感到心碎，向死難家及其家屬致以慰問。Club Q亦感謝多名在場客人的英勇行為，指對方成功迅速壓制槍手，阻止仇恨襲擊繼續蔓延。

根據Club Q宣傳資料，夜店標榜為男同性戀者及女同性戀者服務，不時舉辦主題活動，如卡啦OK及變裝騷等，亦有駐場唱片騎師。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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