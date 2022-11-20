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【世界杯2022】卡塔爾禁酒　贊助商百威仍可賣Bud Zero

股市 22:19 2022/11/20

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世界盃足球賽場館周邊的啤酒銷售點將被移除

世界杯現場突頒禁酒令，啤酒品牌百威（Budweiser）自1985年起贊助世界杯，惟今年以7500萬美元贊助比賽後，竟被國際足球總會（FIFA）周五（18日）頒下禁酒令，禁止卡塔爾8個比賽場地及附近禁止銷售含酒精飲品，世界盃足球賽場館周邊的啤酒銷售點將被移除。

由於是次舉辦世界杯國家的卡塔爾為穆斯林國家，以往只能於當地部分持牌酒店及夜店買酒，旅客亦不容許帶酒入境。百威廠商曾於Twitter指，“Well， this is awkward...（尷尬）”，其後刪文，最後百威作為贊助商，能夠取得獨家權於賽事前3小時及賽後1小時期間賣酒，百威發言人指，部分場地活動受限制而需取消。

足總主席Glannl Infantino則指曾就此作出談判，因足總未能說服當局堅持最初允許出售的決定，但作為Budweiser幾十年來夥伴，冀能繼續合作，並指這特殊情況下足總及百威更需緊密聯繫。而百威的無酒精啤酒Bud Zero將不受限制，可繼續在所有場館販售。

球場VIP包廂、主要球迷區、一些私人球迷區以及大約35家飯店和餐館，仍有啤酒供應。

百威於各地仍以世界杯夥伴作宣傳。百威子企百威亞太 （01876） 周五全日升2.5%，收報22.4元。

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記者：宋佩恩

港股 飲品 品牌 啤酒 比賽 百威亞太（01876） 亞太 世界盃 卡塔爾 足球

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