【社交平台】小紅書據報私募市場估值跌最多5成　受累IPO擱置、內房家族股東急於套現等

▲ 【社交平台】小紅書據報私募市場估值跌最多5成 受累IPO計劃擱置、內房家族股東急於套現等

號稱「內地版Instagram」的小紅書據報最新在私募市場估值介乎100億至160億美元，較小紅書去年融資時的200億美元估值下滑最多五成。

報道提到，多位消息人士指內地監管部門著手出手調查內地電召汽車滴滴後，獲阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 有份投資的小紅書也被迫擱置其美國上市的計劃。隨著風投資金收縮，互聯網初創企業成功進行IPO或被併購的難度增加，使投資者重新評估小紅書等企業價值。

小紅書估值區間大 分析：有股東急於減持套現

根據私募股權數據提供商 Altive 的數據，年初以來，投資者私募市場沽貨時的小紅書參考估值介乎100億美元至 160億美元之間，有主要投資者上月計劃以140億美元的估值出售小紅書持股。

Altive 執行合夥人 Jake Chan 表示，小紅書估值區間很大，部分原因是私募市場效率低下，以及其投資者基礎多元化，包括內地房企、騰訊及阿里巴巴所支持的家族辦公室等

Jake Chan 解釋，部分房地產家族有流動性需求，由於這批股東的核心業務受到宏觀環境和疫情影響，故更願意接受更大折讓以加快減持，造成定價區間如此大。

智庫料小紅書不進行IPO將無法支撐其高估值

報道引述海豚智庫創始人李成東指，小紅書若不進行IPO的話，將無法支撐其高估值，李成東又稱，小紅書尚未找到良好商業模式，目前過度依賴廣告收入，當企業客戶削減營銷預算時，這會造成問題。

報道指，小紅書年回應稱目前沒有 IPO 計劃，並補充其用戶數量和收入都在健康增長，將繼續專注於發展其社交生態並加強未來商業化工作。

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編輯：李哲毅