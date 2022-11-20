【世界盃2022】卡塔爾疑不滿傳媒負面報道 反口拒向受邀球迷發津貼

2022年世界盃周日（20日）在卡塔爾揭幕。卡塔爾早前承認推出「球迷領袖」計劃，請全球合資格球迷免費參加世界盃之旅。外媒引述獲邀球迷稱，卡塔爾政府在開幕前反口，聲稱因傳媒負面報道有關計劃，決定拒絕向他們支付津貼。

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英國《衛報》引述有參與兩個歐洲國家的「球迷領袖」（Fan Leader Network）計劃成員，指卡塔爾在世界盃開幕前三日突然反口，告知他們不會支付金錢津貼，到埗後全程需自費處理伙食。

《衛報》獲取的電子郵件顯示，計劃主辦方聲稱基於媒體廣泛報道，為保護受邀球迷免受「收錢睇世界盃」的不當誤導性陳述影響，決定不向成員發放金錢津貼。郵件強調，從一開始已要求成員攜帶足夠旅費，主辦方僅承諾提供機票、住宿及開幕比賽門票。

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成員表示失去津貼雖然不影響其世盃之旅，但正憂慮如何支付餘下旅費。有成員指，自己已將儲蓄用於維修汽車，沒想到卡塔爾會臨時反口，拒絕支付每日津貼。

卡塔爾世界盃最高委員會（Supreme Committee） 早前承認邀請來自60個國家或地區約400名KOL及球迷，可免費參加世界盃之旅，前提要球迷必須遵守「社交媒體行為準則」，發表有關世界盃的正面帖文作為回報。

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責任編輯：郭麗明