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【COP27】通宵加班開會 終就氣候賠償達成協議

環球社會熱點 18:02 2022/11/20

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）原定上周五（18日）閉幕，但各國仍未有協議。各方代表「加班」通宵開會，最終就氣候賠償基金達成協議，為貧困國家應對氣候危機提供財政援助。不過，協議被指仍有不少漏洞。

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經過上周五至周六（19日）「加班」通宵會議後，COP27周日（20日）最終就氣候賠償問題達成協議，同意為深受極端天氣影響的貧困國家造成的物理及社會基建損毀作出賠償，並為有關國家重建及預防氣候破壞提供財政援助。

埃及外長兼COP27主席蘇克里（Sameh Shoukry）表示，各代表日以繼夜召開會議，終於為共同目標再次團結。巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）盛讚氣候賠償基金，並指全場為此報以掌聲，指基金是未來發展的承諾，更象徵氣候正義。

聯合國氣候大使施蒂爾（Simon Stiell）亦指出，協議達成得來不易，但結果將惠及全球最高危族群。不過，施蒂爾亦提醒各國，留予全球達成目標的時間不多，沒有空間可以倒退。

施蒂爾指各國提交的計劃中，在2030年減少溫室氣體排放的力度不足，難以達致限制全球氣溫僅上升至工廠時代前的攝氏1.5度水平，促請各國加強。

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然而，部分國家指協議中關於全球升溫攝氏1.5度目標的內容與去年的COP26相比，並未有太大進展，有關停用化石燃料的措辭仍然不夠強硬。

歐盟氣候政策首席官員蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，太多國家未準備好今日開始應付氣候危機，警告會議中有更多參與者嘗試推倒COP26時的共識內容，直指今次協議在減排方面不足夠，稱對此十分失望。

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責任編輯：吳漢培

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