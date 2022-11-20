【世界盃2022】奧海城、屯門市廣場及荃新天地直播64場世杯

▲ 【世界盃2022】信和斥資880萬元搞世界杯 料人流增逾一成、每晚派現金券

世界杯將在凌晨（21日）於卡塔爾揭幕，信和集團旗下商場即日起至12月18日舉行主題活動「Goal Together全城開波」，周日（20日）已舉行「全城開波」派對，迫滿三層商場。信和集團指出，已斥資880萬元打造活動，預計人流將增加10%至15%。其中奧海城、屯門市廣場及荃新天地均與Now TV合作，免費直播直播64場精彩賽事、舉行一系列活動及於熱門賽事時派發打氣用品，亦邀請藝人及歌手到場。

信和特設6人包廂形式觀賽、按摩服務

當中奧海城設2部430吋大電視及雙語旁述，當中中文旁述於2期主題中庭舉行，英文旁述於活動大堂進行，加上「OC x Now TV體驗館」大玩AR實時分析球賽，集齊合照可與最多5位朋友享用包廂觀賞球賽；屯門市廣場更有540吋大電視以4K播放，設「Beauty Me」女球迷應援專區，提供按摩及美甲服務；荃新天地與本地足球學校合辦「小球員足球訓練工作坊」。

商場同時亦設消費獎賞，其中S+ REWARDS會員於即日至12月18日期間信和旗下商場消費滿600元，可登記點數獲「全城開波」電子勳章，以集取點數獲「睇波褔袋」及「打氣套裝」，禮品包括湯包、紅酒及Foodpanda pandapro會籍；坐軟墊、應援手幅、咖啡券及餐飲券。點數換獎方面，10點數可獲按摩服務，30點數可換取12月3日、4月、10日及11日期間的美甲彩繪，25點數可換取為3歲至9歲的足球訓練班。

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記者：宋佩恩