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【劉‧住保鮮期@iM網欄】《過時·過節》搶先約毛姐和Ricky 吃冬至盆菜

名人薈萃 17:27 2022/11/20

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最近獲有關單位邀請和星廚好友Ricky Cheung一起欣賞電影《過時·過節》的私家特別場，當然感覺榮幸兼非一般。大忙人Ricky已經有十多年沒有入場看電影，那為什麼他會出席？他說這齣電影當中有兩大元素值得他支持，這就是一家人可以團圓做冬的可貴和毛姐細膩的演出。原來毛姐早年已經是Ricky私房菜的貴賓，所以當他知道她有新戲即將上映，當然抽空支持。而Ricky貴為名廚，平日已經非常忙碌，過時過節必定忙上加忙，要與家人正日做冬談何容易？ 所以當他看到電影中的香港家庭故事及情節時，都非常「肉緊」，觸動了這位暖男的心靈。

感動過後，靈機一觸，嘗試邀請影后廚神毛姐與Ricky重聚，一起搞搞新意思，創作獨一無二的《過時·過節》法蘭西版盆菜，邊飲邊煮，論戲嚐美食。由於筆者曾在中華廚藝學院工作，更曾遠赴法國藍帶廚藝學院商談合作計劃。所以，跟兩位廚神甫一見面，我們便有滔滔不絕的共同話題，如美食、藍帶廚藝學院的趣事和電影《過時·過節》的劇情，熱熱鬧鬧聊個不停。

如是者在一片歡樂笑聲中，讓美酒相伴、休閒慢煮了一盆三味的西式盆菜。分別有毛姐的黑松露鵝肝慢煮法式三杯酒本地農場新鮮雞、Ricky 的意大利蕃茄海鮮鍋及德國酸菜雜肉煲。這個法蘭西式盆菜有富貴美食黑松露和鵝肝，亦有健康的意大利蕃茄薈海鮮和「食肉獸」至愛的德國鹹豬手加德國肉腸，真是環球美食讓大家各取所需，絕對可以滿足一家人的不同口味，很適合過時過節做冬呢！如果大家想知道這個盆菜的製作過程，不妨留意Ricky在YouTube的頻道啊！

跟毛姐對話談及她在拍攝《過時·過節》時的難忘片段，剛好亦是令筆者看得很揪心的那一幕，她的演出確實很精彩。因為一個鏡頭一場喊戲直落從正常情緒，到被對手刺激至強忍淚水、內心的傷痛令手和身軀逐漸微震到最終決堤痛哭。因為她的演出很自然，筆者看戲時已覺得相當震撼，簡直令人「毛管戙」，香港影后真的不是浪得虛名。她告訴我當時入戲後，最辛苦就是要強忍淚水到某個位置，但心中卻很想盡快釋放情緒壓力哭出來，要拿捏好這個矛盾位，有一定難度。

究竟這齣電影是想說什麼故事，又有什麼吸引呢？它是由新晉導演曾慶宏執導，故事內容取材自他年少時和家人因意見不合，憤然離家出走。十年後鼓起勇氣破冰，回家與家人團聚吃盆菜做冬，可惜卻發現雖然各人都已長大變老，但彼此心結仍未解開，家人的溝通方式仍是那麼赤裸直接得令人窒息。這位新導演希望透過改編他與家人關係破裂與修補的經歷，反映在生活壓力迫人的香港，其實有很多家庭和觀眾們都有類似經歷。經歷總有天會令人成長，希望觀眾看完電影後，更加珍惜家人關係和彼此共同擁有的時光，畢竟光陰荏苒，要相愛能相聚，也可以是一件不容易的事。

劇照鳴謝：安樂影片有限公司

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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